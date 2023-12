Schießen-Luftgewehr

Ersatzschützin verhilft Aufsteiger Ottmaring zur Herbstmeisterschaft

Plus Die Luftgewehrmannschaft der SG Ottmaring holt sich die Herbstmeisterschaft. Eine Nachwuchsschützin wächst über sich hinaus. Enttäuschung in Harthausen.

Von Reinhold Müller

Durch einen Sieg im Lokalderby feierten die Schützen der SG Ottmaring die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Nord-West. Im Heimkampf gegen die SG Ried glänzte ein Nachwuchstalent mit hoher Treffsicherheit. Weniger erfolgreich lief der Schießtag für die restlichen Luftgewehrmannschaften aus dem Gau Friedberg.

Mit hervorragenden 391 Ringen hatte die 17-jährige Emma Scharbert als Ersatzschützin neben Lena Spicker (386) großen Anteil am Ottmaringer Erfolg. Simon Schuß kämpfte sich nach einer Unachtsamkeit in der dritten Serie, in der er eine Fahrkarte schoss noch auf 373 Ringe. Auch bei Julian Baur (367) lief es nicht optimal. Doch bei der SG Ried konnten Christiane Lidl (381), Katja Pestel (379) Markus Pfister (374) und Johann Pany (370) diese Schwäche nicht nutzen, sodass am Ende Ottmaring mit 1517:1504 Ringen doch klar gewann.

