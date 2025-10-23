Harthausen-Paar beendet schwarze Serie

Zum Auftakt der Bezirksoberliga der Luftgewehrschützen war KK Harthausen-Paar bei Gemütlichkeit Olching zu Gast. In den Spitzenpaarungen lieferten sich Sabrina Eckert (389) und Lisa Saiko (383) sowie Bianca Madjari gegen Peter Saiko packende Duelle. Einen Achter im letzten Schuss von Madjari nutzte Saiko, um mit zwei Zehnern seinen knappen Rückstand zum 383:382-Sieg aufzuholen. An Paarung drei und vier konnten sich Selina Krauss mit 380:366 gegen Marianne Schmid-Maier sowie Laura Mair mit starken 387:381 gegen Hans-Georg Loder sicher durchsetzen. Mit diesem 3:1-Sieg haben die Harthauser ihre bis dato sieglose Bilanz gegen Olching beendet.

Eine anspruchsvolle Aufgabe stand den Schützinnen von Freischütz Haberskirch bei ihrer Premiere in der Bezirksoberliga bei Alpenrose Rehling bevor. Zu Beginn konnte der Liganeuling von einem mittelmäßigen Start der Gastgeber profitieren, lag bis zur Mitte des Wettkampfs mit 3:1 vorne. In Paarung eins und drei setzten sich Katja Schwibinger 390:378 gegen Carolin Limmer und Nicole Lindermayr mit 384:366 gegen Pia Schapfl klar durch. Viele „dicke“ Neuner und zu wenig Zehner brachten Lena Beutlrock an den Rand der Verzweiflung, zumal ihre Gegnerin Luisa Schopf in absoluter Perfektion mit 395 Ringen persönliche Bestleistung schoss. Erste Wettkampferfahrungen in diesem Modus sammelte Jennifer Britzlmair, die kurzzeitig mit 189:188 gegen Johannes Schapfl in Führung ging, jedoch am Ende dem immer treffsicheren Rehlinger mit 364:380 unterlag.

Somit stand es 2:2. Mit 1519:1504 Ringen ging der zweite Mannschaftspunkt an den Favoriten aus Rehling.

In der Bezirksliga Nord-West empfing der Aufsteiger Harthausen II die Vereinte SG Oberbernbach. Während Carina Hecher (383) und Jasmin Thoma (377) noch überzeugen konnten, blieben Markus und Hans-Jürgen Späth mit 377 und 374 unter ihren Erwartungen. Mit der Tagesbestleistung von 388 Ringen durften sich Theresa Nadler und die VSG über einen 1512:1511 Sieg und zwei unerwartete Punkte freuen. (rmü)