Schießen-Luftgewehr:

18:00 Uhr

Mering verliert Platz zwei, Harthausen siegt im Derby

Cäcilia Stadtherr (links) und Michaela Hirschberger (Ditte von links) holte bei Einzelpunkte für Mering. Am Ende standen für die Meringer ein Sieg und eine Niedeerlage zu Buche.

Plus Die KK-Schützen aus Mering holen einen Sieg, kassieren aber auch eine überraschende Niederlage. Harthausen gewinnt Nachbarschaftsduell gegen Ried.

In der fünften Runde der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen hatten die Meringer KK-Schützen die Zweite Mannschaft von Eichenlaub Unterstall, Jagdlust Gallenbach sowie Frischauf Alberzell zu Gast. Mit zwei Siegen hätte man den zweiten Platz, welcher zum Aufstiegskampf in die Bayernliga berechtigt, verteidigt. Am Ende reichte es nicht ganz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

