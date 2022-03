Luftgewehr: Mering verpasst beim Finale nur knapp die Sensation

Die Kleinkaliberschützen aus Mering bringen den Spitzenreiter an den Rande einer Niederlage. Es geht gleich zwei mal ins Stechen. Die Freude ist trotzdem groß.

Während die Luftgewehrschützen von KK Mering in ihrem abschließenden Rundenwettkampf der Oberbayernliga West bei Winterlust Staudheim in Bestbesetzung antraten, musste der Gastgeber auf seine Nummer zwei Jessica Kröpfl verzichten. Das von Meringer Seite gesteckte Ziel Klassenerhalt war schon durch den zuletzt gewonnenen Wettkampf gegen Tagbergschützen Gundelsdorf in trockenen Tüchern. Dennoch trumpfte der Aufsteiger beim Finale gegen den Tabellenführer nochmals groß auf und sorgte beinahe für eine Sensation.

In einer spannenden Spitzenpartie lagen Cäcilia Stadtherr und Sandra Specht bis zum Schluss mit jeweils 385 Ringen gleich auf, während Michaela Hirschberger an Position zwei gegen Sonja Hintermeier mit 377:386 ihren Punkt abgeben musste. Nervenkitzel herrschte auch im Vergleich zwischen Florian Hirschberger und Stefan Lindel. Nachdem Hirschberger starke 385 Ringe traf, beendete Lindel sein Programm noch mit 100 Ringen und sorgte somit für einen weiteren Gleichstand. Sehr gut schlug sich auch Natalie Posselt auf Position drei gegen Jürgen Herde mit 381:384. Stefan Zieglmeir holte mit seinem klaren 377:362-Sieg gegen Robert Lehmeier den ersten Punkt für die Meringer

Dann ging es in die Stechpartien, in der die Schützen gemeinsam innerhalb von 50 Sekunden ihren Schuss abzugeben haben. Zuerst musste Florian Hirschberger ran, er gewann mit 10:9 und sorgte so für den Gleichstand. Nun lag alles an Cäcilia Stadtherr. Durch eine Unachtsamkeit beim Laden ihres Gewehrs war der Abzug nicht richtig gespannt, wodurch Sie wert-volle Zeit verlor und dadurch mit einer hektischen Schussabgabe nur noch eine Neun traf, während Specht die eine Zehn zum 3:2-Sieg der Staudheimer erzielte.

Trotz der Niederlage darf man im Lager der KK-Schützen zufrieden sein mit der Saison. In der Einzelwertung haben sich Stadtherr mit einem Durchschnitt von 388,8 Rin-gen (Platz fünf), sowie Michaela Hirschberger (385,75/13.) und Florian Hirschberger (383,3/19.) unter den Top 20 platziert. Natalie Posselt kommt mit 375,5 Ringen auf Rang 36, während Stefan Zieglmeir (373,29/40.) und Thomas Helpert mit 370,1 auf Platz 47 zu finden ist. Die meisten Einzelpunkte holte Florian Hirschberger mit neun Siegen bei zwölf Wettkämpfen. (rmü)