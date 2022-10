Schießen-Luftgewehr

06:00 Uhr

Neustart mit Heimkampf: Für Mering zählt nur der Klassenerhalt

Florian Hirschberger und die Meringer KK-Schützen gehen wieder in der Oberbayernliga West an den Start, allerdings mit einem Handicap.

Plus Die KK-Schützen Mering starten am Sonntag mit einem Heimwettkampf in die neue Saison in der Oberbayernliga. Warum die Zweite Mannschaft nicht mehr antritt.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Eine erfolgreiche erste komplette Premierensaison in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen haben die Kleinkaliberschützen Mering hinter sich. Mit Platz vier wurde das Ziel Klassenerhalt mehr als erreicht. Auch in der neuen Schießzeit, die am Sonntag mit einem Heimkampf beginnt, geht es um den Erhalt der Klasse. In Harthausen wird plötzlich in der vierthöchsten Liga geschossen.

