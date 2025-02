Titel-Entscheidung in der Bezirksoberliga vertagt

Der Kampf um die Tabellenspitze in der Luftgewehr-Bezirksoberliga Nord-West bleibt spannend. In der Spitzenpartie empfing die SG Ottmaring das Team von Alpenrose Unterzeitlbach. Mit einem Sieg wäre Ottmaring dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen. Dementsprechend hoch war auch die Anspannung. Während die hart umkämpften Partien eins und vier zwischen Lena Spicker (387) und Simon Hirschvogel (384) und Julian Baur (378) gegen Hannes Hirschvogel (376) zugunsten der SG Ottmaring gingen, setzten sich die Gäste in Paarung zwei und drei deutlich durch. Andreas Schuß konnte seine starken Probeschüsse von 99 Ringen im Wettkampf nicht umsetzen und musste sich mit 378:388 Ringen Jonas Hirschvogel klar geschlagen geben. Auch sein Bruder Simon verzweifelte mit zu wenigen Zehnern und kam auf magere 372 Ringe, die für eine mit 384 Zählern stark auftrumpfende Gina Prems kein Problem darstellten.

