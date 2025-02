Ottmaring feiert Derbysieg

In der Oberbayernliga Nord-West der Luftpistolenschützen trafen am neunten Wettkampftag die beiden Vertreter des Schützengaus Friedberg aufeinander: Die Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart und Elf und Eins Freienried. In einem spannenden Duell konnte sich die SG Ottmaring mit 4:1 nach Einzelpunkten und einer Gesamtringzahl von 1804:1769 recht klar durchsetzen.

An Position eins zeigte Daniel Wrigley mit starken 375 Ringen eine überlegene Leistung gegen Markus Hartl (352) und sicherte den ersten Punkt für Ottmaring. Auch Simon Schuss setzte sich mit 365:357 gegen Michael Feiger durch. Markus Fendt (352) ließ gegen Lukas Erber (341) nichts anbrennen und gewann sein Duell souverän. Den einzigen Punkt für Freienried erzielte Verena Braun, die mit 363 Ringen Peter Schwibinger (356) besiegte. Spannend wurde es auf Position drei: Simon Zeidler beendete seinen Wettkampf etwas zügiger als sein Gegner Michael Steinhard und legte 356 Ringe vor. Michael Steinhard behielt beim letzten Wettkampfschuss die Nerven und zog mit einer Zehn gleich. Dadurch ging es für beide ins Stechen. Hier wiederum zeigte sich Zeidler nervenstark und holte mit einer Zehn gegenüber einer Acht einen weiteren wichtigen Punkt für Ottmaring.

Mit diesem Sieg hält die SG Ottmaring in der Tabelle Kontakt zum Tabellenführer aus Egling und liegt weiter auf Platz zwei der Tabelle. Für Ottmaring steht im letzten Wettkampf das direkte Duell mit dem Spitzenreiter an, das über den Titel der Oberbayernliga Nord-West entscheidet. Die Einzelwertung führt Marco Balg (Edelweiß Scheuring) mit einem Schnitt von 369,89 vor den beiden Ottmaringern Daniel Wrigley (368,67) und Simon Schuss (364,56) an. (AZ)