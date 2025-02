Ottmaring verpasst hauchzart den Titel

Zum Abschluss der Saison in der Oberbayernliga Nord-West kam es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen den beiden Spitzenmannschaften Edelweiß Egling und der SG Ottmaring Rederzhausen Hügelshart. Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Titelaspiranten konnte sich Ottmaring zwar knapp mit 3:2 Punkten durchsetzen, für den Titel reichte es jedoch denkbar knapp nicht.

In den Einzelduellen entwickelte sich ein hochklassiger Wettkampf. Besonders spannend war das Duell zwischen Michael Schmid (Egling) und Daniel Wrigley (Ottmaring), das Wrigley mit 369 zu 368 Ringen hauchdünn für sich entschied. Ebenso knapp war das Duell zwischen Maximilian Schneider (Egling) und Simon Schuß (Ottmaring), das Schneider mit 364:362 Ringen gewinnen konnte. Die beiden anderen Ottmaringer Punkte sammelten Markus Fendt (359:351 gegen Mathias Cornelius) und Peter Schwibinger (360:346 gegen Monique Schüttler).

Mit drei gewonnenen Punkten war der Wettkampf bereits entschieden, nicht jedoch die Meisterschaft: Ottmaring brauchte den vierten Einzelpunkt, um Egling auf den letzten Drücker noch die Meisterschaft streitig zu machen. Die Entscheidung wurde im Stechen gefällt: Simon Zeidler und Helmut Huster trennten sich mit jeweils 356 Ringen unentschieden. Hier hatte Huster die besseren Nerven und entschied mit einer Neun gegenüber Zeidlers Sieben die Meisterschaft zugunsten der Eglinger Mannschaft, die sich dadurch für die Aufstiegskämpfe in die Bayernliga qualifizierte. Für Ottmaring bleibt der zweite Platz - in ihrer Premierensaison in der Oberbayernliga Nord-West jedoch ein großer Erfolg.

Parallel dazu absolvierte Elf und Eins Freienried seinen letzten Saisonwettkampf gegen Edelweiß Scheuring. Die Freienrieder Schützen zeigten eine starke Leistung und gewannen souverän mit 4:1 Punkten und sorgten so aus eigener Kraft für den Klassenerhalt. Joshua Beck (368:362 gegen Marco Balg), Michael Feiger (362:351 gegen Matthias Echtler), Michael Steinhard (360:351 gegen Eva Schmandra) und Verena Braun (358:327 gegen Andreas Penka) sicherten vier Einzelsiege. Lediglich Markus Hartl musste sich mit 354:358 Ringen Michael Robl geschlagen geben.

Mit diesen Ergebnissen endete eine spannende Saison in der Oberbayernliga Nord-West mit Ottmaring auf Platz zwei und Freienried auf Platz vier. In der Einzelwertung erreichte Daniel Wrigley den zweiten Platz mit 369,10 Ringen knapp hinter Marco Balg (Scheuring) und vor seinem Mannschaftskameraden Simon Schuß mit 364,30 Ringen im Durchschnitt. (dawri)