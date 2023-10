Schießen-Luftgewehr

Mering mit Licht und Schatten - Ried wird zum Angstgegner

Plus Die KK-Schützen Mering holen zum Auftakt der Oberbayernliga einen Sieg und eine Niederlage. Zwei Schützinnen überzeugen. Die SG Ried schafft eine Überraschung.

Von Reinhold Müller

Das Luftgewehrteam von KK Mering startete mit einer Niederlage und einem Sieg in die neue Oberbayernliga-Saison der Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen. Die SG Ried sorgt in der Bezirksliga für eine Überraschung.

In der Oberbayernliga werden an einem Tag zwei Wettkämpfe im Bundesliga-Modus Eins-gegen-Eins mit je fünf Schützen geschossen. Im Wettkampf treten immer zwei Schützen mit je 40 Schuss in 50 Minuten gegeneinander an. Der Sieger holt für seine Mannschaft einen Punkt. Unentschieden gibt es keine, bei Gleichheit wird durch einen oder mehrere Stechschüsse entschieden.

