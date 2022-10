Schießen

vor 33 Min.

Spannung pur zum Auftakt: Mering gewinnt zwei Krimis

Plus Zum Auftakt der Oberbayernliga gewinnen die Kleinkaliber-Schützen Mering an den eigenen Ständen beide Duelle. Spannend ist es bis zum allerletzten Schuss.

Von Reinhold Müller Artikel anhören Shape

Zum Auftakt der Luftgewehr-Rundenwettkämpfe im Bezirk Oberbayern hatten die Kleinkaliberschützen Mering in der Oberbayernliga West die Tagbergschützen Gundelsdorf, Edelweiß Gilching und Frischauf Schützenlust Alberzell zu Gast. Hier werden in den drei Gruppen mit je acht Vereinen, wie in der Bayernliga, an einem Tag zwei Wettkämpfe im Bundesliga-Modus Eins gegen Eins mit je fünf Schützen geschossen. Im Wettkampf treten immer zwei Schützen mit je 40 Schuss in 50 Minuten gegeneinander an. Zum Auftakt in Mering war es spannend bis zum letzten Schuss. In der Bezirksliga stand zum Auftakt ein Derby an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .