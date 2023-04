Schießen

Zwei Aufstiege in Folge: Harthausen-Paar stürmt in Bezirksoberliga

Plus Die Luftgewehrmannschaft von KK Harthausen-Paar wird Meister. Ein Defekt vermasselt fast die Feier. Was hinter dem Erfolg steckt und was sich jetzt ändert.

Ein Ring gab den Ausschlag: Enger kann es im Schießsport nicht zugehen. Am Ende holte sich die Erste Luftgewehrmannschaft von KK Harthausen-Paar den Sieg im Spitzenduell in Sulzbach und schließlich die Meisterschaft in der Bezirksliga. Für das Quartett war es der zweite Titel und der zweite Aufstieg in Folge. Ein radikaler Umbruch macht den Erfolg möglich. Obwohl die Trainingszeit abnimmt, bleibt das Zielwasser.

Dass die Harthauser vorn mitmischen können, wusste Mannschaftskapitän und Sportwart Markus Späth schon vor der Saison. Dennoch war der 37-Jährige etwas überrascht, dass es nun doch noch mit dem Aufstieg geklappt. Denn zwischenzeitlich ging der Blick eher nach hinten: "Tatsächlich musste man sich eher um den Klassenerhalt Sorgen machen. In der Rückrunde haben wir dann aber so richtig aufgedreht und uns noch den Titel geholt", blickt Späth zurück. Mit seinen 37 Jahren hebt er den Altersschnitt in seinem Team. Mit Laura Mair, Selina Krauss und Carina Hecher stehen ihm nämlich drei junge Frauen im Teenageralter zur Seite.

