Zwischen Masterarbeit, Job und Schießstand: Sabrina Eckert holt EM-Medaillen

Plus Sabrina Eckert von Gunzenlee Kissing holt bei der Europameisterschaft zwei Medaillen. Für die Adelzhauserin soll 2024 soll noch erfolgreicher werden.

Gleich zwei Medaillen räumte Sabrina Eckert bei den Europameisterschaften der Gehörlosen in Poing bei München ab. Für die Luftgewehrschützin von Gunzenlee Kissing war es nicht der erste große Erfolg auf internationaler Bühne.

Bereits bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr holte sich Eckert Silber im Einzel. Nun sprang für die 26-Jährige im Bronze heraus. Zusammen mit Teamkollege Erik Hess gab es im Mixed sogar Silber. Dabei hatte die Adelzhauserin eigentlich gar nicht mit einer Teilnahme gerechnet. „Ursprünglich hätte die EM in Zypern stattfinden sollen. Das ging dann aus organisatorischer Sicht nicht und erst kurzfristig stand fest, dass überhaupt ein Wettkampf stattfindet. Der Plan war, die EM abzusagen, aber dann hat man sich umentschieden“, so Eckert, die seit früherer Kindheit unter Schwerhörigkeit leidet und auf die Hilfe von Hörgeräten angewiesen ist.