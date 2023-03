Zehn Teams am Start: Sielenbach gewinnt Futsal-Turnier der Mittelschulen

In Dasing messen sich die Mittelschulen des Kreises bei einem Turnier. Sielenbach siegt im Finale nach Siebenmeterschießen. Die nächsten Turniere stehen an.

Nach der Coronapause konnte wieder das beliebte Futsalturnier der fünften und sechsten Klassen der Mittelschulen und Förderschulen des Landkreises Aichach-Friedberg in der Dreifachturnhalle in Dasing durchgeführt werden. Auf den Tribünen herrschte eine ausgezeichnete Stimmung unter den mitgereisten Klassenkameraden Klassenkameradinnen aller Schulen.

In der Gruppenphase hatte sich Kühbach als erster und Kissing als Zweiter der Gruppe A durchgesetzt. In der Gruppe B setzten sich Aichach und Sielenbach durch. Neu in diesem Jahr war, dass in jeder Mannschaft auch Mädchen mitspielen sollten. Dies waren alle schon gewohnt, da auch bei den Grundschulturnieren der dritten und vierten Klassen immer auch Mädchen mitspielen. Kühbach spielte zeitweise bei fünf Spielern mit drei Mädchen. In den Platzierungsspielen belegte Dasing den neunten Platz. Friedberg besiegte Stätzling-Derching beim Spiel um den siebten Platz und Aindling gewann gegen Hollenbach und wurde Fünfter. In den Halbfinals konnte Sielenbach Kühbach mit einem Konter überraschen und gewann 1:0. Im zweiten Halbfinale siegte Aichach gegen Kissing 2:1. Den dritten Platz sicherte sich Kühbach dank eines 1:0 gegen Kissing. Das Finale entwickelte sich zu einem spannenden Auf und Ab, am Ende stand es unentschieden. Beim abschließenden Siebenmeterschießen wechselte die Führung fünf Mal. Als Sielenbach den entscheidenden Siebenmeter verwandelte, war der Jubel groß. Die Spiele wurden von den Schiedsrichtern Alfons Kreppold und Erkan Aydogdu geleitet. Turnierleiter und Sportfachberater Werner Chlum hofft, dass 2024 wieder alle Mittelschulen des Kreises mitspielen werden.

Weiter geht es für die Schülerinnen und Schüler am 25. April, Dann stehen die Kreisentscheide auf Rasen aller Schulen beim TSV Friedberg und dem TSV Dasing, auf dem Programm. (AZ)