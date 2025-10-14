Friedberger Fehlstart

Desolater Saisonauftakt für die Fried­berger Regionalliga-Volleyballer: Gegen gut aufgestellte und mit viel Spiellaune ausgestattete Herrschinger verloren sie mit 0:3 (17:25,8:25,16:25). Vor zahlreichen Fans gerieten die Gastgeber schnell unter Druck und zeigten nur phasenweise, was in ihnen steckt. Herrsching dagegen zeigte einig­ermaßen eindrucksvoll auf dem Feld, was ihr Zuspieler, Jannik Birkholz, sagt: Mit ihrer starken Startsechs habe sein Team sicherlich Zweitliga-Niveau.

Im ersten Satz war es bei anfänglichen Abtasten (10:11) noch bis zum 13:15 augen­scheinlich ausgeglichen. Dann aber setzte Herrschings Zu­spieler seine drei Topscorer immer besser in Szene, während Friedberg sich mühte, die Bälle vernünftig ans Netz zu bringen. Friedbergs eigener Angriff kam nie richtig zum Tragen und sah sich ein ums andere Mal einem gut positionierten Dreierblock gegenüber, während Herrschings Angreifer sich oft nur gegen einen Einerblock durchsetzen brauchten. Mit Ben Bockfeld stand ein 15-jähriges Volley­balltalent im Gästefeld, das mit seinen Erstliga-erfahrenen Mitspielern Jonas Kaminski, Norbert Engemann und dem Ablegen der Anfangsnervosität ohne weiteres mithielt.

Besonders bitter dann der zweite Satz, in dem Friedberg schnell mit 8:15 in Rückstand geriet und in der Folge zehn Punkte in Serie zum 8:25 kassierte - ohne eine Lösung zu finden. Auch die Forderung aus dem Team, vor dem dritten Satz den Reset-Knopf zu drücken und neu zu starten, sollte nicht erfüllt werden. Zwar setzte Benni Sauerstein mit seinem Aufschlag den ersten Punkt aber eigene Fehler und gegnerischer Druck führten schnell zum Rückstand. Ein klarer Herrschinger Netzfehler, der vom Schiedsrichter anders gesehen wurde tat ein Übriges, um die Spieler um Kapitän und Zuspieler Michi Hurler - der an diesem Tag viele Meter machte, um die Bälle zu erlaufen - in einer Schlüsselphase aus dem Konzept zu bringen. Das täuscht aber keineswegs über die schwache Team-Performance an diesen Tag hinweg. Immerhin Philip Kessler konnte im letzten Durchgang noch einige erfolgreiche Angriffe setzen und war damit Friedbergs Topscorer.

Vielleicht war es gut, gleich zum Saisonstart den dicksten Brocken der Liga serviert zu bekommen, um die eigenen bekannten Baustellen nochmal klar aufzuzeigen. Dass dieses Spiel keine wirkliche Standortbestimmung sein kann, ist dem Team be­wusst. Friedberg wird die kommende Sonn­tags-Aufgabe beim TSV Mühldorf II un­ver­drossen angehen. Dieser hatte die Woche zuvor Herrsching - in etwas anderer Aufstellung - in den Tiebreak ge­zwungen und dürfte ebenfalls zu den stärkeren Ligakonkurrenten zählen. Am Wochenende hat die relativ junge Mühldorfer Nachwuchsmann­schaft gegen den VC DJK Amberg ihren ersten Dreier eingefahren, ist aktuell Vierter.

Für die Friedberger heißt es zudem: früh Auf­stehen. Anpfiff ist in der gut zwei Stunden entfernten NUTZ-Arena am Inn bereits um 11.30 Uhr, da um 19 Uhr in gleicher Halle Mühldorfs Zweitliga-Team aufläuft. Auch Alex Hamm wird dann im Kader stehen, der gegen Herrsching krankheitsbedingt pausieren musste. In erster Linie gilt es für en TSV, den Fokus auf sich selbst einzu­stellen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden - mit der Mischung aus Er­fahrung und starken jungen Talenten. (jm)