So will Friedbergs Trainer Knittl Schlüsselspieler Newel ersetzen

Drei Wochen ist das letzte Spiel des TSV Friedberg nun fast her, am Samstag geht es endlich wieder um Punkte. Zu Gast ist Tabellennachbar HSG Dietmannsried/Altusried. Die Partie läutet den Saisonendspurt in der Oberliga Süd ein – in dem Trainer Stefan Knittl und seine Mannschaft mit dem Abstiegskampf am liebsten nichts mehr zu tun haben möchten. „Wir wollen uns nicht unnötig unter Druck setzen und nicht nach unten schauen“, hatte Knittl zuletzt gesagt. Stattdessen will er die restlichen sechs Spiele dafür nutzen, sich für die kommende Saison einzuspielen.

