Fünf Sportlerinnen aus Aichach-Friedberg unter Deutschlands Besten

Fünf Sportakrobatinnen aus Aichach-Friedberg schaffen bei den deutschen Nachwuchs-Meisterschaften den Sprung auf das Podest. Das war vorher nicht zu erwarten.

Bei den deutschen Nachwuchs-Meisterschaften der Sportakrobatik im hessischen Baunatal waren auch mehrere Sportlerinnen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dabei, die allesamt für den SAV Augsburg-Hochzoll an den Start gehen. Nach sechs Stunden Anfahrt stand am Freitagabend eine letzte Trainingseinheit vor Ort für die Sportlerinnen an, hierfür hatten sie extra schulfrei bekommen. Am nächsten Tag begann der Wettkampf für die Schützlinge der Trainerinnen Corina Wittmann, Jana Semenchenko und Sandra Maresch.

Den dritten Platz sicherten sich die Friedberger Sportakrobatinnen Julina Funk (unten) und Anna Inic. Foto: Felix Kuntoro

Das Schülertrio um die Merchingerin Lilly Maresch begann den Wettkampf mit ihrer Dynamik-Übung. Zusammen mit Mika Nguyen und Sandra Schwedes versuchte Maresch, mit der älteren Konkurrenz mitzuhalten. Der Fokus des Trios lag allerdings auf der Balance-Übung. Dank einer hohen Technik-Wertung, schwierigen Elementen und dem geschafften Aufgrätschen der siebenjährigen Nguyen holte das Trio mit 24,40 Punkten die Silbermedaille.

Das Damenpaar um die Friedbergerinnen Julina Funk und Anna Inic turnt zwar erst seit einem halben Jahr zusammen, hat in Bayern aber bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun wollten sich die beiden erstmals in Deutschland beweisen. Die beiden Sportlerinnen turnten ihre Balance ebenso routiniert wie konzentriert durch. Sowohl die technische Ausführung als auch die Ausstrahlung überzeugten das Wettkampfgericht und so bekam das Friedberger Duo eine sehr gute Bewertung von 24,05 Punkten. Was dann folgte, war nichts für schwache Nerven. Denn als einer der ersten Starter mussten sie nun zusehen, wie eine nach der anderen Formation versuchte, an ihrer Punktezahl vorbeizuziehen. Insgesamt 20 Schüler-Damenpaare aus dem gesamten Bundesgebiet traten an. Am Ende durften sich die SAV-Sportlerinnen über den dritten Platz freuen.

Sportakrobatik: Trio sichert sich die Silbermedaille

Die Bundeskaderformation um die Friedbergerinnen Gloria Baur (links) und Sabrina Wilbold sowie Milla Neumayer stieg mit ihrer Dynamik-Übung in den Wettkampf ein. Im Vergleich zum Vorjahr präsentierten sie drei neue Salti. Belohnt wurde dies mit dem dritten Platz hinter zwei weiteren Bundeskader-Trios. Das Steckenpferd der drei ambitionierten jungen Damen ist jedoch Balance. Hier erhöhte das Trio die Schwierigkeit seit der letzten deutschen Meisterschaft nochmals und spielte seine Stärke in den technischen Fertigkeiten aus. Das Kampfgericht vergab 25,44 Punkte. Somit landete das Trio auf dem zweiten Platz, was gleichzeitig die Qualifikation für das Finale bedeutete.

Turnen Sportakrobatik Die Friedbergerinnen Gloria Baur (links) und Sabrina Wilbold (rechts) zusammen mit Milla Neumayer. Foto: Felix Kuntoro

Die besondere Herausforderung am Sonntag kam jedoch noch, denn die drei zeigten erstmalig ihre neue Kombi-Übung, an der sie insbesondere in den Pfingstferien gefeilt hatten. Auch einen neuen Wettkampfanzug haben sie sich für diese Übung schneidern lassen, damit Musik, Choreografie und Outfit eine Einheit ergeben. Alles lief nach Plan für das Trio des SAV Augsburg, bis eine kleine

Unsicherheit bei einem auf den Partnern gefangenen Salto-Element dafür sorgte, dass der mitgereiste Fanklub die Luft anhielt. Doch am Ende sprang erneut Bronze heraus. (AZ)