Vier bayerische Medaillen für Friedberger Akrobaten

Die Sportakrobatikgruppe des TSV Friedberg ist mit beeindruckenden Platzierungen von der bayerischen Meisterschaft aus Königsbrunn zurückgekehrt.

Die Formationen des TSV Friedberg zeigten sowohl in den Kategorien KFL 2, Aspire, Jugend, als auch Schüler Podest ihr Können. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Emilia Schneider und Isabella Riebel, die sich in der Kategorie Aspire mit einer starken Übung und überzeugender Choreographie den ersten Platz erturnen konnten. In derselben Kategorie landeten Emilia Bettighofer, Matilda Schicker und Carla Klenovsky auf einem hervorragenden Bronzerang Platz und rundeten damit das starke Ergebnis ab.

Auch im Bereich KFL 2 erzielte die Gruppe beachtliche Platzierungen. Eva Chlum und Magdalena Mair verpassten ganz knapp das Podest und erreichten den vierten Platz, während Johanna Harlacher, Amelie Bergmüller und Vera Schackmann mit dem sechsten Platz überzeugten. Besonders beeindruckend war die Leistung von Tessa Schackmann, Emilia Muhra und Pauline Reicherter, die trotz einer Altersklassen-Höhergruppierung (KFL 2) mit einem soliden siebten Platz glänzten.

Auch die Einzelstarterin Jasmina Schneider überzeugte mit ihrer Choreographie und konnte sich trotz eines kleinen Patzers in der ersten Passage, den dritten Platz in der Kategorie Schüler holen. Und in der Altersklasse der Jugendformationen glänzten Mila Weiderer und Hannah Riepold-Hurtner mit einer hervorragenden Doppelleistung: Sie erreichten den dritten Platz sowohl im Bereich Balance als auch in Tempo. Wobei die Tempoübung als Vorbereitung auf die anstehende deutsche Jugendmeisterschaft im Mai erstmals präsentiert wurde. (AZ)