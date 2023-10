Sportporträt

Vom Rasen ins Wasser: So schwamm der Friedberger Simon Stengl zur WM

Von Sebastian Richly

Badekappe auf, Schwimmbrille zurechtrücken, danach springt Simon Stengl schon vom Startblock und gleitet elegant ins Becken. Bis der 24-Jährige wieder auftaucht, dauert es eine Weile, dann fängt der Friedberg an zu kraulen. Es dauert nicht lange, ehe er das Ende der bahn im Stadtbad erreicht hat. Fünfmal pro Woche trainiert der Schwimmer des TSV Friedberg hier im Becken. Mit Erfolg: In diesem Jahr nahm er an der Weltmeisterschaft in Japan teil. Nicht bei der WM der Profis, aber dennoch trat Stengl gegen Schwimmer aus der ganzen Welt an. Für den technischen Systemplaner war es der bisherige Höhepunkt.

Schwimmen Simon Stengl vom TSV Friedberg nahm an der Weltmeisterschaft in Japan teil. Der 25-Jährige trainiert vier bis fünf Mal pro Woche im Friedberger Stadtbad. Foto: Sebastian Richly

Angefangen mit dem Schwimmsport hat Stengl in der dritten Klasse. „Ich war ganz gut im Schwimmunterricht und dann hat unsere Lehrerin mich gefragt, ob ich nicht einmal zum Vereinstraining kommen möchte.“ Also schaute der damals Neunjährige beim TSV-Training vorbei und blieb sozusagen im Wasser: „Es hat mir gleich total viel Spaß gemacht. Wasser ist mein Element. Man kann beim Schwimmen super abschalten und alles andere vergessen“, erklärt Stengl die Faszination.

