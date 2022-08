Deutschlands Elite: Dasinger Geschwister verraten ihr Erfolgsgeheimnis

Plus Jasmina und Johannes Mahl sind deutsche Meister im Squash. Wie hart die Geschwister aus Dasing trainieren und warum Gewinnen nicht immer alles ist.

Zwei schnelle Schritte nach links, eine kurze Ausholbewegung, und schon macht sich der kleine schwarze Gummiball mit deutlich mehr als 100 Stundenkilometern auf dem Weg Richtung Wand. Es dauert nur Sekundenbruchteile, ehe die Kugel wieder zurück zu Johannes Mahl mal kommt. Der Zehnjährige weiß genau, wie er sich stellen muss, um optimal zum Spielgerät zu stehen. Schließlich gehört der Zehnjährige zusammen mit seiner Schwester Jasmina (zwölf Jahre alt) zu den besten Nachwuchsspielern Deutschlands, und zwar im Squash. Warum sich die Geschwister für diese ungewöhnliche Sportart entschieden haben und wie hart sie trainieren.