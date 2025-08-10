Stätzling zieht gegen Pfaffenhofen in die nächste Pokalrunde ein

Der FC Stätzling erkämpfte sich gegen den FSV Pfaffenhofen beim 1:1 einen Punkt und erreichte durch ein anschließendes erfolgreiches Elfmeterschießen die nächste Runde im Toto-Pokal. Bereits nach drei Minuten gab es eine spektakuläre Aktion, denn Nick Sautter lenkte auf der Torlinie stehend den Ball per Kopf noch übers Gehäuse. In der ersten Halbzeit hatte der FCS insgesamt zwei gute Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Alexander Seifert am gut reagierenden FSV-Torwart, später kam Daniel Palluch nach einem Konter nur einen Schritt zu spät.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste optisch überlegen, probierten es oftmals aus der Ferne und setzten mit einem Abseitstor zumindest ein Ausrufezeichen. Die Gastgeber erhofften sich durch ein schnelles Umschaltspiel einen Vorteil zu verschaffen. In der 60. Minute gerieten die Pfaffenhofener in Unterzahl, denn Heigl erhielt nach einem rüden Foul die Zehn-Minuten-Strafe. Trotzdem fiel in der 66. Minute der Führungstreffer der Gäste, als Zrieschling eine scheinbar harmlose Flanke per Kopf zum 0:1 ummünzen konnte. In Stätzlinger Überzahl waren noch zwei Möglichkeiten von Pletschacher und Seifert erwähnenswert. Die Moral, bei 35 Grad einen Rückstand aufzuholen, wurde dann in der 79. Minute belohnt. Nach einer weiten Flanke von Pletschacher stand Paul Iffarth völlig frei und nickte zum umjubelten 1:1-Ausgleich ein.

Rosner sichert Stätzling den Einzug in die nächste Runde

In der Schlussphase und der gefühlt nicht endenden Nachspielzeit musste sich der FCS nach einer Gelb-Roten Karte für Pletschacher noch den Angriffen des FSV erwehren. Dabei konnte sich auch FC-Keeper Fabian Rosner bei einem Schuss besonders auszeichnen. Nach diesem Remis fand unmittelbar danach ein Elfmeterschießen im Rahmen des Toto-Pokals statt. Da alle Stätzlinger Schützen (Lindermayr, Seifert, Iffarth, Stegmiller, Sert) sicher verwandeln konnten und Rosner bereits den ersten Pfaffenhofener Elfer parieren konnte, qualifizierte sich der FC Stätzling für die nächste Runde, die im Februar stattfinden wird. (bidi)

FC Stätzling: Rosner, Pletschacher, Can, Stegmiller (75. Sautter T.), Sert, Seifert (78. Böck), Meixner, Palluch (61. Lindermayr), Lenz, Sautter N. (93. Reitmeier), Iffarth

Tore: 0:1 Zrieschling (66.), 1:1 Iffarth (79.)

Gelb-Rote Karte: Pletschacher (83./FCS)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Michael Emmert