Stätzling mischt plötzlich oben mit – Rinnenthal muss aufpassen

Für die Friedberger Bezirksligisten steht ein Spieltag vor heimischer Kulisse an. Der SV Mering kam mit zwei Siegen aus zwei Spielen in Topform aus der Winterpause und möchte gegen den SV Türkgücü Königsbrunn nachlegen. Der FC Stätzling gewann die letzten sieben Partien, ohne dabei ein Gegentor zuzulassen. Gegen den TSV Dinkelscherben möchte er nun diese überragende Serie ausbauen. Der BC Rinnenthal hingegen muss nach zwei Niederlagen in Folge im Aufsteigerduell gegen den TSV Ziemetshausen punkten, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

