Zehrendes Schwimmen, falsches Rad

Nach einer Verletzungspause und einem enttäuschenden Auftritt beim Triathlon in Ingolstadt zeigte Stefan Kraus beim Triathlon in Nürnberg eine solide Leistung über die olympische Distanz. Der Wöhrder See war durch den kühlen Juli auf rund 16 Grad abgekühlt, sodass die Athletinnen und Athleten im Neoprenanzug starten konnten. Um 09.10 Uhr fiel der Startschuss mit Rolling Start. Kraus musste sich aus organisatorischen Gründen einer schnelleren Startgruppe anschließen, fand jedoch zunächst eine gute Position im Wasserschatten. Nach etwa 600 Metern konnte er das Tempo nicht mehr halten, sodass die restliche Schwimmdistanz von 900 Metern kräftezehrend wurde. Trübes Wasser und entgegenkommende Teilnehmende erschwerten die Orientierung zusätzlich. Mit seiner Zeit von 29:28 Minuten war er dennoch zufrieden.

Auf dem Rad warteten vier Runden über jeweils zehn Kilometer auf einem Stadtkurs mit zwei Anstiegen und einigen Baustellen. Kraus kam im flachen Abschnitt schnell in seinen Rhythmus, musste aber feststellen, dass seine Defizite am Berg nicht durch Stärken in der Abfahrt auszugleichen waren. Nach dem Rennen zeigte er sich mit der Wahl des Zeitfahrrads nicht ganz glücklich - das Rennrad wäre vermutlich die bessere Option gewesen.

Beim abschließenden Lauf machten sich die steigenden Temperaturen deutlich bemerkbar. Auf dem zweimal zu absolvierenden Fünf-Kilometer-Rundkurs von der Wöhrder Wiese durch die Altstadt bis zum Hauptmarkt spielte die Versorgung mit Wasser eine zentrale Rolle. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Stimmungsnester entlang der Strecke sorgten dennoch für eine besondere Atmosphäre.

Am Ende erreichte Kraus einen Platz unter den Top Ten seiner Altersklasse. Damit zeigte er sich mit dem Verlauf des Wettkampfs sehr zufrieden und blickt nun optimistisch auf sein Saisonhighlight, die Mitteldistanz in Peschierra am Gardasee Anfang Oktober. (AZ)