Tegernbach auf Kurs

Männer kämpfen um Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Den ersten Wettkampftag in der Bayernliga Süd hatten die Eisstockschützen des SC Tegernbach im Eisstadion in Ruhpolding zu bestreiten. Mit einer souveränen Leistung sprang in der Gruppe A der dritte Rang heraus. Die Ausgangsposition für die zweite Runde ist gut, der Klassenerhalt steht bereits fest.

In der eingespielten Aufstellung mit Markus Wagner, Michael Wagner, Enrico Peiker und Stefan Wagner (Ersatzmann Dominik Eder) waren die Tegernbacher nach Ruhpolding gereist. Der Turnierstart war etwas verkorkst, denn man unterlag FC Real Kreuth mit 5:23. Danach war Tegernbach aber hellwach und besiegte in Serie SC Burgrain (15:13), ESG Lohholz-Kolbermoor (31:3), TSV Kühbach (16:8) und SV Linde Tacherting (13:11). Erst der TSV Ismaning stoppte die Serie, die Tegernbacher unterlagen mit 11:13. Es folgten Siege gegen SSV Kirch-asch (16:14) und ASV Eggstätt (21:3), ehe man sich dem späteren Gruppensieger ESV Waldkraiburg mit 13:15 geschlagen geben musste. In den restlichen Partien gegen WSV Königssee (18:10), SV Helios Daglfing (12:7) und SV Untermeitingen (19:13) ließ der SC Tegernbach nichts mehr anbrennen. Am 8. Januar geht es für die Tegernbacher in Waldkraiburg um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. (hj)