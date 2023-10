Meringer Rock’n’Roll-Formation tanzt bei Deutscher Meisterschaft

Meringer Gruppe kommt bei Norddeutscher Meisterschaft in Flensburg aufs Treppchen und qualifiziert sich.

Großer Erfolg für die Rock-‘n’Roll-Tanzformation des SV Mering. Die Gruppe landete bei der Norddeutschen Meisterschaft in Flensburg auf dem Treppchen und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft.

Gemeinsam mit anderen bayerischen Formationen begaben sich die Meringerinnen auf die Reise nach Flensburg ganz im Norden von Deutschland. Die Anreise im Bus war nicht nur sehr lang, sondern auch eine gute Gelegenheit für die Tänzerinnen, sich auf das Turnier vorzubereiten. Der Teamgeist wurde gestärkt und die Vorfreude auf das bevorstehende Turnier wuchs.

Das Hauptziel war klar definiert: Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im November. Die Choreographie war gut synchronisiert, und die Tänzerinnen führten großartige Akrobatiken vor, die reibungslos funktionierten und das Publikum in Staunen versetzten. Die Energie, die sie ausstrahlten, war ansteckend und trug dazu bei, dass die Zuschauer begeistert mitfieberten. Trainerin Sabrina Greißl, konnte ihr Glück kaum fassen: „Unsere Tänzerinnen haben in den letzten Wochen unermüdlich trainiert, und heute haben sie all ihre harte Arbeit und Hingabe auf der Bühne gezeigt. Ich bin so stolz auf jede Einzelne von ihnen.“

Die Freude der Tänzerinnen kannte keine Grenzen, als die Ergebnisse verkündet wurden. Die Rock’n’Roll Lady Formation hatte es geschafft und sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und einen dritten Platz erreicht. Die Siegerehrung war ein Moment, der mit Jubel und Tränen der Freude gefeiert wurde.