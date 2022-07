Bis zum letzten Schlag: So spannend ist der heimische Meisterkampf

Während die Tennis-Männer des TC Mering bis zum letzten Spiel um die Meisterschaft kämpfen, bejubeln Damen des TC Friedberg schon den Titel. So ist die Lage.

Endspurt bei den Tennisspielerinnen und Tennisspielern im Landkreis Aichach-Friedberg. Am vorletzten Spieltag sind bereits einige Entscheidungen gefallen. Die Damen des TC Friedberg bejubeln die Meisterschaft, bei den Männern des TC Mering wird es beim Finale spannend.

TC Mering So einfach hatten sich die Herren I des TCM die Aufgabe gegen den SV Lohhof nicht vorgestellt. Weil beim Gegner nicht ausreichend einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen, gewann der TCM das Spiel kampflos mit 9:0. Da der große Konkurrent um den Titel, der TSV Moosach, sich beim Nachbarn TC Friedberg II extrem schwertat und nur mit Mühe 5:4 gewann, haben die Meringer nun sogar die besseren Aufstiegschancen. Allerdings ist der Vorsprung winzig. Ein einziger Matchpunkt trennt den TCM vom punktgleichen Tabellenzweiten.

Die Damen I des TC Mering sicherten sich im letzten Saisonspiel mit einem 9:0-Sieg gegen den SC München III den Klassenerhalt in der Südliga 1. Zunächst konnten sich Daniela Mülken, Sabine Huber und Marlene Seidl jeweils in zwei Sätzen durchsetzen. Dann gewannen auch Julia Deiml und Johanna Neiß deutlich. Lediglich Antonia Seitz musste in ihrer Partie in den Matchtiebreak. Nach einem 5:8 Rückstand gewann sie diesen 10:8. Auch die Doppel gingen an den TCM.

Die Damen des TC Friedberg holten sich den Meistertitel: (vorne von links) Xenia Schreiber Xenia, Jona Marie Seban, Karolina Vlckova, Paulina Koch, (hinten von links) Laurina Schön, Valentina Wilman, Lilli Koch, Jessica Lavrov, Carolin Gründl und Trainer Jiri Zavadil. Es fehlen: Lisa Eichner, Johanna Hartisc , Selina Bobinger Selina und Isabell Stegmann. Foto: Zavadil

Trotz einer unglücklichen 3:6-Niederlage gegen Lechhausen haben die Herren 50 weiterhin beste Chancen in die Landesliga 1 aufzusteigen. Zu Beginn verloren Marcus Pauly (2:6, 2:6) und Jens Umlauf (8:10 im Matchtiebreak) ihre Einzel. Nur Stefan Beier war mit 6:2, 6:1 erfolgreich. Dann glich Markus Deiml in zwei Sätzen aus. Merings Nummer 1 Robert Seidl. lieferte sich ein enges Match mit Ulrich Riegel. Riegel gewann den ersten Satz, Seidl den zweiten. Der Matchtiebreak musste entscheiden. Die Partie wogte hin und her. Beim 9:8 hatte Seidl seinen ersten Matchball. Riegel wehrte ab und verwandelte seinerseits seinen ersten Matchball zum 12:10. Stefan Bühler unterlag in zwei Sätzen. Souverän gewannen Beier/Hartung 6:1, 6:1. Doch Seidl/Umlauf mussten sich am Ende mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Nicht besser erging es Pauly/Postenrieder, die unglücklich 6:10 im Matchtiebreak unterlagen. Vor dem letzten Spieltag liegen gleich vier Mannschaften mit je 8:4 Punkten in der Tabelle vorn. Doch der TCM hat zusammen mit Karlsfeld die meisten Matchpunkte gesammelt. Aufgrund der höheren Anzahl an gewonnenen Sätzen liegt man sogar aktuell auf Rang 1.

Kaum mehr zu nehmen ist den Damen 40 der Aufstieg in die Landesliga 1. Mit 10:0 Punkten liegt man ungeschlagen an der Spitze. Mit einem Sieg bei der TeG Allgäuer Tor kann man am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Gegen Bonstetten gewann Mering mit 7:2.

TC Friedberg Dank eines 9:0-Erfolgs gegen den TC Schrobenhausen verteidigten die Männer des TCF die Tabellenführung in der Landesliga 2. Dominik Recek, Noah Thirner, Samuel Braun, Ivo Minar, Jiri Cizek und Patrick Link waren jeweils in zwei Sätzen erfolgreich. Die Doppel gingen kampflos an die Friedberger. Punktgleich vor dem dem TC Schießgraben Augsburg II führt der TCF die Tabelle aufgrund der mehr erzielten Mannschaftspunkte an.

Jubel gab es bei den TCF-Damen. Dank eines 8:1-Erfolgs gegen die TeG Neuburg/Donau sicherte sich das Team die Meisterschaft in der Südliga 1. Mit 14:0 Punkten blieben die Friedbergerinnen ungeschlagen. Den Grunstein für den finalen Sieg legten Paulina Koch, Xenia Schreiber, Carolin Gründl, Jona Marie Seban und Lilli Koch in den Einzeln. Die Herren 50 setzten sich in der Regionalliga mit 5:4 knapp beim TSV Kottern durch und zogen am Konkurrenten in der Tabelle vorbei. (mit sry-)