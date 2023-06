Tennis

18:00 Uhr

Dank starkem Nachwuchs: Mering wahrt Meisterchance

Plus Die Tennis-Herren des TCM Mering bezwingen Lochhausen mit 7:2 und bleiben im Aufstiegsrennen. Die Männer des TC Friedberg siegen souverän und bleiben vorn dran.

Wichtige Siege fuhren die Teams des TC Mering und des TC Friedberg ein.

TC Mering Die Herren I des TCM erledigten ihre Pflichtaufgabe in Lochhausen mit 7:2 souverän. Nun kommt es am 9. Juli zum Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer Gernlinden. Am Ende könnte wie im Vorjahr ein „Fotofinish“ über die Meisterschaft entscheiden. Florian Deiml auf Position eins startete souverän, gewann den ersten Satz 6:2 und war nach Aussage des Meringer Spielertrainers Ermis Tsiantaris „richtig gut drauf“. Doch im zweiten Satz drohte sein Spiel zu kippen. Sein Gegner drehte mächtig auf. Am Ende behielt Deiml im Tiebreak aber die Nerven und gewann 6:2, 7:6. Tsiantaris selbst war mit seinem eigenen Einzel zunächst alles andere als zufrieden. „Da habe ich voll gepennt“, meinte er in der Rückschau auf das Match. Er lag im ersten Durchgang schon 2:5 hinten, doch mit einer Energieleistung riss er das Spiel nach mehr als zwei Stunden mit 7:6, 7:5 noch an sich. Keinen guten Tag erwischt hatte dagegen der Routinier im Team. Florian Schieferdecker konnte weder im Einzel (0:6, 2:6) noch im Doppel zusammen mit Deiml für Punkte sorgen. Das Doppel verloren die beiden knapp 6:4 4:6 7:10 erst im Matchtiebreak . Absolut überzeugend zeigte sich dagegen die TCM-Jugend. Benedikt Beier (6:2, 6:3), Jonas Gerstmayr (6:2, 6:2) und Tim Rajewski (6:0, 6:4) gewannen allesamt ganz souverän. Auch im Doppel überzeugte das Trio. Rajewski /Beier ließen beim 6:3, 6:4 nichts anbrennen und Gerstmayr , an der Seite von Tsiantaris, drehte im Doppel, nach einem guten ersten Satz (6:4), auf. Tsiantaris war jedenfalls sehr angetan von der gemeinsamen Leistung: „Wir haben die komplett gebreakt und 6:0 gewonnen.“

Tennis: Meringer Frauen überzeugen

Die Damen I machten mit einem Sieg beim TC Pasing einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt und festigten Rang fünf in der Tabelle. Zunächst sorgten Julia Deiml (6:0, 6:3) und Marlene Seidl (6:2, 6:3) mit klaren Zweisatzsiegen für einen beruhigenden Vorsprung. Doch dann musste sich Johanna Neiß in zwei Sätzen 0:6, 3:6 geschlagen geben. Aber das Zittern dauerte nur kurz, denn Sabine Huber (6:0, 6:3) und Daniela Mülken (6:1, 6:0) machten mit ihren Gegnerinnen jeweils kurzen Prozess. Lediglich Antonia Seitz gab ihre Partie 2:6, 4:6 ab. Doch weil Pasing zum dritten Doppel gar nicht mehr antrat, stand der Meringer Sieg schon vorzeitig fest. Deiml/Seitz erkämpften, nach knapp verlorenem ersten Satz (5:7), im Matchtiebreak (10:4) einen weiteren Punkt zum Meringer 6:3-Sieg. Da machte es auch nichts mehr, dass Mülken/Huber 4:6, 2:6 verloren.

