Dritter Sieg: Meringer Herren auf Kurs - in Friedberg tritt ein Ex-Profi an

Plus Die Herren des TC Mering feiern vor der Pfingstpause den dritten Sieg in Folge. Bei den Frauen des TC Friedberg schlägt eine prominente Spielerin auf.

Die Saison hat für die Tennisspielerinnen und Tennisspieler gerade erst begonnen, da steht auch schon wieder die Pfingstpause an. Zuvor machten die Herren des TC Mering den nächsten Schritt in Richtung Titel. Eine frühere Profispielerin verhilft Friedberger Frauen zum Sieg.

TC Mering Auch im dritten Saisonspiel überzeugten die Meringer Herren. Allerdings profitierte man davon, dass sich beim TSV Gilching zwei Spieler verletzt hatten und somit ein Einzel und zwei Doppel kampflos an den TCM gingen. Ermis Tsiantaris an Position zwei hatte keinen guten Tag erwischt. Nachdem er den ersten Satz 3:6 abgegeben hatte, gewann er den zweiten Satz mit 6:0. Der anschließende Matchtiebreak verlief ausgeglichen. Beim Stand von 9:9 fiel die Entscheidung. Tsiantaris musste zwei starke Bälle passieren lassen. Auch Florian Schieferdecker musste in den Matchtiebreak . Er behielt aber die Nerven und siegte 4:6 6:2 10:6. Im Spitzeneinzel war auf Florian Deiml mal wieder Verlass. Nach einem 6:3 im ersten Satz ging es im zweiten Durchgang in den Satztiebreak. Da lag Deiml schon 5:2 vorn, bevor sein Gegner stärker wurde. Deiml gewann am Ende den Satz 8:6. Weitere Punkte steuerten Manuel Singer (6:3 6:2) und Jonas Gerstmayr (6:1 6:0) bei. Im einzigen ausgetragenen Doppel lieferten sich Schieferdecker / Gerstmayr mit ihren Gegnern einen heißen Kampf. Dem 7:5 in Satz eins folgte ein verlorener Satztiebreak. Bei 6:9 wehrten die Meringer im Matchtiebreak drei Matchbälle ab, verloren dann aber mit 9:11. Das 7:2 war der dritte Sieg im dritten Spiel. Nach der Pfingstpause steht das Lokalderby gegen den TC Friedberg II an.

Eigentlich begann der Sonntag gut für die TCM-Damene in Adelzhausen. Antonia Seitz und Johanna Neiß setzten sich jeweils in zwei Sätzen durch. Nur Carina Umlauf musste sich in zwei Sätzen klar geschlagen geben. Doch dann wendete sich das Blatt. Julia Deiml verlor an Position eins klar mit 2:6 2:6. Bei Marlene Seidl sah es im ersten Satz noch gut aus (6:4), doch dann gab sie den zweiten Satz 2:6 ab. Auch im Matchtiebreak war ihre Gegnerin stärker (5:10). Sabine Huber gewann 6:3 6:2 und glich zum 3:3 aus. An drei verloren Neiß/Umlauf knapp mit 4:6 4:6. Das Spitzen-Doppel Deiml/Seidl machte es besser. Den ersten Satz gewann man mit 6:4, verlor dann aber den zweiten Durchgang 4:6. Im Matchtiebreak siegte Mering mit 10:6. Noch spannender machten es Seitz/Huber im Zweierdoppel. 4:6 6:3 stand es, als ein weiterer Matchtiebreak die Entscheidung bringen musste. Das Match wogte hin und her. Doch am Ende fehlte Mering das Glück. 12:14 verlor man den Entscheidungssatz und damit auch das ganze Match – 4:5. Aktuell belegt Mering in der Tabelle Platz fünf.

