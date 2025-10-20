Ein Friedberger ist der beste U10-Spieler Süddeutschlands

Der Friedberger Tennisspieler Mika Bergmiller hat beim Green-Cup Masters des Deutschen Tennisbundes im Noris Center Nürnberg einen weiteren großen Erfolg gefeiert. Das Turnier gilt als eines der wichtigsten Nachwuchs-Events im süddeutschen Raum und versammelt die 16 besten Spieler der Jahrgänge 2015 aus Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Baden. Zwei Wochen zuvor hatte Bergmiller bereits das Turnier auf bayerischer Ebene für sich entschieden.

Bergmiller, der als Jahrgang 2016 ein Jahr jünger als die Konkurrenten ist, zeigte von Beginn an seine Überlegenheit. In der Vorrunde setzte er sich souverän in allen drei Partien durch und zog ohne Satzverlust in die Finalrunde der besten acht Spieler des Turniers ein.

Dort bezwang er Felix Schuler aus Konstanz (4:1, 5:3). Im Halbfinale und Finale traf er – wie bereits vor zwei Wochen beim BTV Masters in Garching – erneut auf Yassin Ellgamal vom TC Großhesseloe und Vincent Gürtler aus Weiden. Während die ersten Sätze jeweils klar an den Friedberger gingen, entwickelte sich der zweite Durchgang in den beiden Begegnungen zu einem spannenden Schlagabtausch. Mit großem Kampfgeist und taktischer Reife sicherte sich Bergmiller dennoch verdient den Turniersieg.

Mit diesem Erfolg darf sich der Nachwuchsspieler nun bester süddeutscher Tennisspieler der Altersklasse U10 nennen – ein bemerkenswerter Titel für einen erst Neunjährigen. Damit endete für Bergmiller eine beeindruckende Saison mit 19 Turniersiegen. (AZ)