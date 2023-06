Freud und Leid nahe beieinander: Mering verliert Derby gegen Friedberg

Plus Die Herren I des TC Friedberg siegen souverän. Die Männer des TC Mering verlieren das Derby gegen Friedbergs Zweite knapp. Für so manches Team wird es eng.

Durch einen knappen Erfolg im Derby gegen die Herren des TC Mering ist der TC Friedberg II zurück im Aufstiegsrennen. Beide haben aber einen Nachteil.