Tennis

vor 2 Min.

Friedberg schlägt sich nach oben durch

Plus Der TC Friedberg feiert mit sieben Teams die Meisterschaft bei den Männern, Frauen und beim Nachwuchs. Drei Brüder stehen stellvertretend für den Erfolg.

Von Sebastian Richly

Turniersiege und Meisterschaften sind bei den Tennisspielerinnen und Tennisspielern des TC Friedberg keine Seltenheit. Dennoch wird die aktuelle Saison bei den Verantwortlichen des TCF in Erinnerung bleiben. Gleich sieben Mannschaften landeten in der Tabelle auf Platz eins. Zu einer einmaligen Konstellation kommt es in der kommenden Spielzeit bei den Junioren. Was das Erfolgsgeheimnis der Friedberger und Friedbergerinnen ist und warum eine Familie einen besonderen Anteil hat,

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen