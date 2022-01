Früherer Friedberger Sieger scheitert an Nadal

Der letzte Gewinner des Turniers des TCF Yannick Hanfmann verliert bei den Australian Open gegen den Favoriten in Runde zwei.

Drei Qualifikationsrunden musste Tennisspieler Yannick Hanfmann überstehen, um im Hauptfeld der Australian Open, die vor Kurzem in Melbourne begonnen hat, zu rutschen. Dort feierte der früherer Sieger der Friedberger Open als Außenseiter einen glatten Dreisatzerfolg gegen Lokalmatador Thanasi Kokkinakis. Der Australier hatte kurz zuvor seinen ersten ATP-Titel gewonnen. In Runde zwei traf Hanfmann nun auf Rafael Nadal.

Gegen die Nummer fünf der Welt gab es für den Qualifikanten wenig zu holen. Am Ende hieß es aus der Sicht von Hanfmann 2:6, 3:6 und 4:6. Es war nicht das erste Duell des Deutschen mit dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger. Bereits 2019 trafen die beiden aufeinander. In der ersten Runde der French Open setzte sich Nadal ebenfalls glatt in drei Sätzen durch. Für Hanfmann, der vor dem Turnier auf Platz 126 der Weltrangliste stand, ist der Einzug in die zweite Runde schon ein großer Erfolg.

In Friedberg ist der heute 30-Jährige kein Unbekannter. 2015 war Hanfmann der letzte Sieger des ITF-Turniers in Friedberg. Damals holte er sich als ungesetzter Spieler den Titel bei der Friedberger Open. Als damalige Nummer 738 der Welt gewann er gegen den topgesetzten Australier Gavin van Peperzeel im Finale glatt mit 6:2 und 6:2. „Ein tolles Turnier, tolle Atmosphäre und dass bei Futures so viele Zuschauer da sind, gibt es auch nicht überall. Ich würde nächstes Jahr gerne wiederkommen“, meinte der damals 23-jährige Hanfmann, der sich einen Namen als Favoritenschreck machte.

Eine noch größere Überraschung – ein Sieg gegen Nadal – blieb dem gebürtigen Karlsruher nun aber verwehrt. (sry-)