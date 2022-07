Furioses Finale: Meisterduschen in Mering und Friedberg

Tennis: Männer des TCM feiern dank eines Siegs im letzten Spiel den Aufstieg in die Landesliga. Zu einem erneuten Derby gegen die Männer des TCF wird es dort aber nicht kommen, denn die Herzogstädter holen ebenfalls den Titel.

Gleich bei mehreren heimischen Tennis-Mannschaften gab es am letzten Spieltag der Saison etwas zu feiern. Besonders spannend macht es ein Team, der Jubel ist umso größer.

TC Mering Vor dem letzten Spieltag war klar, dass in der Südliga 1 der Landesliga-Aufsteiger der Herren im Fernduell zwischen Mering und Moosach ermittelt werden würde. Die beiden punktgleichen Konkurrenten mussten möglichst hoch gewinnen, um in der Endtabelle vorne zu sein. Mering ging mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Matchpunkt in das Finale. Schon vor dem Auftakt gab es einen Rückschlag für den TCM. Der fürs Doppel fest eingeplante Manuel Singer musste wegen Krankheit seinen Einsatz absagen. Andreas Ludwig trat im Einzel zwar an, war aber wegen einer Oberschenkelverletzung gehandicapt und musste nach einer klaren Niederlage fürs Doppel zurückziehen. Doch auf die anderen beiden Leistungsträger war Verlass. Nikolas Singer kämpfte den bisher ungeschlagenen Maximilian Oettle 6:4, 6:4 nieder. Florian Deiml zeigte mal seinen unbändigen Kampfeswillen. Nach einem 4:6 im ersten Durchgang entschied er den zweiten Satz mit 6:2 für sich. Im Matchtiebreak lag Deiml 0:5 zurück, riss das Match aber nochmals herum und siegte mit 10:6. Florian Schieferdecker gewann kampflos.





Herzschlagfinale: Groß Jubel bei den Männern des TC Mering. Dank eines 10.4-Erfolgs sicherte sich das Team den Meistertitel und spielt künftig in der Landesliga 2. Foto: Siegfried Baumüller





Schließlich war es die Jugend, die den entscheidenden Impuls gab. Tim Rajewski und Jonas Gerstmayr brachten den TCM 5:1 in Front. Der erst 14-jährige Gerstmayr behielt im Matchtiebreak die Nerven und siegte knapp mit 10:8. Christian Becker wurde für die Doppel eingewechselt. Die drei Youngsters holten im Doppel die entscheidenden Punkte, während Deiml/Schieferdecker im Spitzendoppel chancenlos waren. Als N. Singer/Becker im dritten Doppel 7:5, 3:3 in Front lagen, kam die Nachricht vom Moosacher Endergebnis. Da der Konkurrent nur 7:2 gewonnen hatte, war klar, dass ein Sieg von Singer/Becker zum Aufstieg reichen würde. Zunächst schien es so, als ob die beiden diese Gewissheit zu sehr belasten würde. Sie verloren den zweiten Satz mit 4:6. Der Matchtiebreak musste entscheiden. Mit 10:4 entschieden die Meringer das Match für sich. Riesenjubel, Bierdusche und Feierstimmung auf der Anlage.

Die Herren 50 machten mit einem 8:1-Erfolg beim TSV Harburg den Aufstieg in die Landesliga 1 perfekt. Gegen die punktgleichen Konkurrenten aus Lechhausen setze man sich aufgrund der Anzahl an Matchpunkten durch. Da vor dem letzten Match noch vier punktgleiche Teams die Tabelle anführten, war klar, dass der TCM möglichst hoch gewinnen musste, um die Aufstiegsträume wahr werden zu lassen. Schnell lag man nach Einzelsiegen von Jens Umlauf, Marcus Pauly und Markus Deiml 3:0 in Führung. Umlauf und Pauly profitierten von Verletzungen ihrer Gegner. Leichtes Spiel hatte Markus Deiml, der 6:0, 6:0 gewann. Dagegen hatte es die Meringer Nummer eins Robert Seidl mit einem starken Gegner zu tun. Den ersten Satz gewann Seidl gegen Christoph Käferlein mit 6:4, doch dann wurde der Harburger immer stärker und siegte im Matchtiebreak 10:2. Nun mussten Oliver Hartung und Stefan Beier für den TCM punkten, um den Vorsprung auszubauen. Beier gewann 6:0, 7:5 und Hartung 7:6, 6:0. Nach drei Doppelpunkten war der Aufstieg perfekt.

Trotz einer 3:6-Niederlage gegen die TeG Allgäuer Tor verteidigten die Damen 40 die Tabellenspitze verteidigen und steigen in die Landesliga 1 auf. Der TCM musste die erkrankte Annette Müller ersetzen. Andrea Guggumos, Christine Rupprecht und Sabine Hirsch mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Überzeugen konnte dagegen Martina Grundei, die etatmäßig bei den Damen 50 antritt, aber als Ersatz zum Einsatz kam. Sie ließ ihrer Gegnerin keine Chance. Auch Alexandra Beier konnte klar gewinnen. Nicole Fieser verlor in zwei Sätzen. Es galt in den Doppeln noch möglichst viele Matchpunkte zu holen für den TCM. Fieser/Grundei mussten sich 0:6, 2:6 geschlagen geben. Guggumos/Hirsch verloren den ersten Satz 4:6. Im zweiten Satz lag man zwar 1:5 zurück, startete dann aber eine fulminante Aufholjagd. Plötzlich stand es 5:5. Am Ende reichte es aber doch nicht. Ähnlich spannend machten es Rupprecht/Beier. Im Tiebreak entschieden sie Satz eins für sich. Im zweiten Satz dominierten sie dann und gewannen 6:3. Endstand 3:6. Nun begann das Zittern und das bange Warten auf das Resultat aus Höchstädt. Vier Matchpunkte betrug der Meringer Vorsprung vor dem letzten Spieltag. Durch den 6:3-Erfolg der Gegnerinnen betrug der Vorsprung am Ende noch einen Punkt.

Friedberger Männer schaffen Aufstieg

TC Friedberg Großen Jubel gab es auch bei den Männern des TC Friedberg, die den Aufstieg in die Landesliga 1 dank eines 6:3-Erfolgs beim TC Eichenau perfekt machten. Bereits nach den Einzeln war die Partie entschieden. Dominik Recek, Samuel Braun, Ivo Minar, Jiri Cizek, Ben Brandl und Patrick Link siegten jeweils in zwei Sätzen. Die Doppel gingen dann kampflos an die Gastgeber, da der Vorsprung an Mannschaftspunkten ausreichte zur Meisterschaft.

Die erfolgreichen Herren des TC Friedberg: (von links) Ben Brandl, Patrick Link, Samuel Braun, Dominik Recek, Jiri Cizek und Ivo Minar. Es fehlen: Noah Thurner, Dean Thurner, Markus Schuster, Tobias Schröder, Markus Schröder und Lasse Bergmiller, Foto: Jiri zavadil





Eine 4:5-Niederlage kassierte dagegen die Herren 50 Mannschaft des TC gegen Burgfarrnbach und beendet die Saison in der Regionalliga auf dem vorletzten Platz. Die Damen 40 beenden nach einem 5:4-Sieg gegen den TC Schrobenhausen die Saison auf Platz fünf.