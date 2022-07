Interview: Warum es für die Erwachsenen keine Kreismeisterschaften gibt

Der Nachwuchs spielt, die Erwachsenen aber nicht. Harald Rinderhagen, Vorsitzender der Tennisgemeinschaft im Kreis, verrät den Grund und nennt eine Alternative.

Die Tennis-Kreismeisterschaften der Jugend beginnen, bei den Erwachsenen gibt es bislang noch keine Ausschreibung. Warum?

Harald Rinderhagen: Die Kinder und Jugendlichen spielen vom 21. bis 24. Juli beim TC Motzenhofen um die Titel. Die Wettkämpfe der Erwachsenen sollten eigentlich beim TC Aichach stattfinden, doch dort sieht man sich nicht in der Lage, die enorm gestiegenen Anforderungen des Bayerischen Tennisverbandes an Veranstaltungen mit mehreren Standorten zu erfüllen. Hier geht es vor allem um Spezialausbildungen für Schiedsrichter, die in Corona-Zeiten nicht absolviert werden konnten. Die Erwachsenen haben allerdings die Möglichkeit, bei den erstmals stattfindenden Mixed-Kreismeisterschaften teilzunehmen, die vom 30. September bis 2. Oktober vom TC Mering ausgetragen werden.

H. Rinderhagen Foto: Siegfried Baummüller

Wie viele Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler werden dabei sein?

Rinderhagen: In den vergangenen Jahren waren es mehr als 150 Teilnehmende. Wir gehen davon aus, dass nach der langen Corona-Pause besonders großes Interesse an dieser Veranstaltung besteht, die maximale Meldezahl ist allerdings auf 160 begrenzt. Für die Mixed-Meisterschaften gibt es logischerweise noch keine Erfahrungswerte, aber die vielen Nachfragen sprechen für ein umfangreiches Turnier mit unterschiedlichen Leistungsklassen.

Wer darf bei den Kreismeisterschaften antreten?

Rinderhagen: Teilnehmen dürfen alle Spielerinnen und Spieler mit Hauptwohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg, die einem Sportverein angehören und somit über den BLSV versichert sind. Ebenso solche, die für einen Tennisclub im Landkreis 2022 Verbandsspiele bestritten haben.

Wie finanzieren sich die Kreismeisterschaften?

Rinderhagen: Da lastet ein großer Druck auf den ausrichtenden Vereinen, die neben den Einnahmen aus Meldegebühren (15 Euro bei den Jugendlichen) auch Sponsoren für die Veranstaltungen gewinnen müssen. Überdies fördert der Landkreis die Turniere mit Zuschüssen und Urkunden und auch die Tennisgemeinschaft unterstützt finanziell und stiftet Pokale.

Die Kreismeisterschaften wurden anlässlich der Gebietsreform vor 50 Jahren zur Integration der Sportlerinnen und Sportler aus beiden Alt-Landkreisen ins Leben gerufen. Welche Ziele verfolgen die Organisatoren heute?

Rinderhagen: Heute geht es um die sportliche Begegnung aller Tennisbegeisterten im Landkreis von der Hobby- bis zur Spitzenklasse. Ein bisschen Wimbledon-Flair kann so jeder miterleben. Zudem bietet sich Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, bei jedem Match Punkte für die eigene Leistungsklassen-Bilanz zu sammeln. (AZ)