Tennis

06:00 Uhr

Kampf um Punkte beginnt: So sieht es vor dem Start der Tennissaison aus

Plus Nun startet für die Tennis-Mannschaften die Saison. Mering freut sich nicht nur auf die Punktrunde. In Friedberg sind mehrere Teams eine Liga höher dabei.

Von Michael Müller Artikel anhören Shape

Es geht wieder los bei den heimischen Tennisspielerinnen und Tennisspielern. Die Sion startet für die meisten Mannschaften aus dem Wittelsbacher land an diesem Wochenende. Besonders viele Teams schicken der TC Mering und der TC Friedberg ins Rennen.

TC Mering Der TCM wird sich mit insgesamt 20 Teams an der Punktspielrunde beteiligen. Nachdem die Herren I im Vorjahr sehr unglücklich den Aufstieg verpasst haben, wird der Club 2023 von seinen Damen 40, den Herren 50 und den Herren 60 in den Landesligen vertreten. Außerdem konnte nach einer Pause im vergangenen Jahr auch wieder eine Mannschaft bei den Herren 30 gemeldet werden. Damit stellt der Verein nahezu in allen Altersklassen ein Team für die Punktspielrunde. Neben zwölf Mannschaften im Erwachsenenbereich schickt der TCM acht Jugendteams ins Rennen. Der neue Sportwart Marco Ebner hatte im Vorfeld der Saison alle Hände voll zu tun, den Spielbetrieb zu organisieren.

Im Jugendbereich hat Ebner in diesem Jahr tatkräftige Unterstützung erhalten. Mit Ermis Tsiantaris konnte der TCM einen neuen erfahrenen Club-Trainer und Jugendwart verpflichten, der künftig die zahlreichen Kinder und Jugendlichen trainieren wird. Außerdem wird Tsiantaris das weiterhin bestehende Trainingsangebot der Tennisschule Reichart ergänzen und für individuelles Training der TCM-Mitglieder zur Verfügung stehen. Nachdem der TC Mering im vergangenen Jahr Ausrichter der Landkreismeisterschaften im Mixed war, steht der Tennis-Club 2023 vor einer ungleich größeren Herausforderung. Vom 27. bis 30. Juli werden auf der Anlage in der Tratteilstraße die Erwachsenen-Kreismeisterschaften im Einzel und Doppel stattfinden. Mering wird dabei voraussichtlich auch von den Nachbarvereinen aus Kissing und Merching unterstützt. In den vergangenen Jahren fanden die Kreismeisterschaften der Erwachsenen aufgrund von Corona nicht statt. Nur die Jugend traf sich 2022 in Motzenhofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen