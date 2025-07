Ein Turnier für Tennis-Gourmets

Nachdem im Vorjahr der TC Kissing als Ausrichter fungierte, treffen sich die besten Tennisspieler und -spielerinnen des Landkreises heuer in Mering. Die 49. Kreismeisterschaften der Erwachsenen finden vom 24. bis 27. Juli auf der Anlage des TCM statt. Einige Vorrundenpartien werden auf den Plätzen der Nachbarvereine aus Merching und Kissing ausgetragen. Das Organisationsteam um Stefan Beier und Markus Deiml kann nach erfolgtem Meldeschluss eine gute Beteiligung vermelden. Insgesamt 125 Meldungen für die Einzel- und Doppelwettbewerbe liegen vor. Der zunächst befürchtete starke Einbruch bei den Anmeldezahlen blieb aus. Zwar wurde der Rekord von 2023 mit 160 Anmeldungen verfehlt, jedoch sind gerade die A- und B-Konkurrenzen im Einzel sehr gut besetzt. Dagegen gab es vermutlich aufgrund der in diesem Jahr eingeführten LK-Turnierlizenz weniger Anmeldungen bei den Hobby- und Altersklassenspielern. Die hierfür zu zahlenden zusätzlichen 20 Euro wirkten ganz offensichtlich für viele abschreckend.

Am Donnerstag ab 17 Uhr starten die Wettbewerbe. Am Freitag ab 15 Uhr geht es dann richtig los. Das ganze Wochenende über wird auf der TCM-Anlage in der Tratteilstraße ganztägig hochklassiger Tennissport geboten sein. Insbesondere die Finalspiele dürften ein echter Leckerbissen für Tennisfans werden. Laufend aktualisierte Infos zum Turnier findet man unter www.tc-mering.com. In acht Einzel- und vier Doppelkonkurrenzen werden die jeweiligen Kreismeister und Kreismeisterinnen ausgespielt werden. Spieler aus fast allen namhaften Klubs des Landkreises nehmen an den Wettbewerben teil. Mit 31 Teilnehmern ist das Feld im Wettbewerb Einzel Herren B am größten.

Der Titelverteidiger in der „Königsklasse“ fehlt

Aber auch die „Königsklasse“ Einzel Herren A übertrifft mit insgesamt 16 Spielern die Erwartungen. Titelverteidiger Paul Langbroek (BC Adelzhausen) ist zwar nicht am Start, aber mit Tobias Schröder (LK 1,8/TC Friedberg) wird er durch einen erfahrenen Topspieler würdig vertreten. An Position zwei gesetzt ist der erst 17-jährige Vorjahresfinalist Jonas Gerstmayr (LK 3,3/TC Mering). Ebenfalls Chancen rechnet sich der Kreismeister von 2023, Ermis Tsiantaris (LK 3,8/TC Mering), aus. Weitere Lokalmatador sind Florian Deiml (LK 4,7) und der erst 18-jährige Tim Rajewski (LK 5,6). Außenseiterchancen dürfen Matthias Weiß (LK 5,5/TC Motzenhofen) und den beiden Friedberger Nachwuchstalenten Jonathan Kammer (LK 6,0) und Patrick Link (LK 6,2) eingeräumt werden. Bei den Herren werden in den Altersklassen 30 und 40 weitere Kreismeister ausgespielt.

Bei den Damen ist die A-Konkurrenz mit sechs Spielerinnen ebenfalls namhaft besetzt. Mit der erst 17-jährigen Marlene Seidl (LK 8,1/TC Mering) schickt der ausrichtende Verein die topgesetzte Titelverteidigerin von 2024 an den Start. Größte Konkurrentin dürfte die zehn Jahre ältere Carolin Gründl (LK 8,9/TC Friedberg) sein. Ihre Vereinskameradinnen Laurina Schön (LK 8,9) und die erst 13-jährige Clara Nordbichler (LK 10,1) könnten für eine Überraschung sorgen. Bei den Damen B (13 Spielerinnen) haben Theresa Kick (LK 13,4/TSV Mühlhausen) und Alexandra Beier (LK 13,6/TC Mering) gute Aussichten auf die Landkreis-Krone.

Daneben versprechen auch die beiden Doppel-Wettbewerbe hochklassigen Tennissport. Im „Teamrace-Wettbewerb“ werden alle teilnehmenden Spieler wieder Punkte für ihren Klub sammeln. Die Finalspiele finden am Sonntag ausnahmslos in Mering statt. Die Veranstalter hoffen an den vier Tagen auf viele Zuschauer. Der Eintritt ist frei. Die Siegerehrung nimmt am späten Nachmittag Schirmherr Landrat Klaus Metzger vor.