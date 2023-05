Tennis

06:00 Uhr

Mering mit Traumstart: Herren untermauern Aufstiegsambitionen

Plus Zum Saisonauftakt setzen die Herren des TC Mering ein Zeichen in Sachen Aufstieg. Die Damen 40 gewinnen Derby gegen den TC Friedberg knapp.

Von Michael Müller

Der Startschuss ist gefallen. Am Wochenende begann die Saison für die heimischen Tennisspielerinnen und Tennisspieler. Die Bilanz fällt unterschiedlich aus. Ihre Aufstiegsambitionen untermauerten die Herren des TC Mering mit einem Kantersieg. Für die Mannschaften des TC Friedberg gab es vorwiegend Niederlagen.

TC Mering Die Herren I des TC Mering unterstrichen im ersten Heimspiel der Saison ihre Aufstiegsambitionen mit einem deutlichen 8:1 gegen RW Eschenried. Nachdem man in der Vorsaison den Aufstieg schon gefeiert hatte und dann nachträglich in der Tabelle zurückgestuft wurde, will man in dieser Saison von Anfang an nichts anbrennen lassen. Zwar musste man mit dem Weggang von Nikolas Singer , der aufgrund seines Studiums in Nürnberg für RW Erlangen spielt, einen erheblichen Verlust hinnehmen, konnte diesen aber durch Neuzugang Ermis Tsiantaris gut kompensieren. Tsiantaris überzeugte bei seinem Debüt. Sein Einzel gewann er 6:2 6:3 und im Doppel war er zusammen mit Florian Schieferdecker erfolgreich. An Position eins bewies Clubmeister Florian Deiml seine Kämpferqualitäten. Nach dem mit 3:6 verlorenen ersten Satz kämpfte er sich im zweiten Durchgang mit 6:2 zurück, hatte dann aber im Matchtiebreak beim 7:10 Pech. Da aber die restlichen Einzel alle gewonnen wurden, stand es bereits vor den Doppeln 5:1. Florian Schieferdecker , Manuel Singer und Jonas Gerstmayr gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Tim Rajewski machte es spannend. Im ersten Satz lag er 1:5 hinten, schaffte es noch in den Tiebreak, verlor diesen aber. Der zweite Satz gehörte jedoch mit 6:3 ihm und im Matchtiebreak hatte er beim 10:8 die besseren Nerven. Im Doppel waren Gerstmayr / Rajewski mit 6:3 6:0 erfolgreich. Deiml ließ an der Seite von Singer im Matchtiebreak mit 10:7 nichts anbrennen. Und das neu formierte Doppel Schieferdecker /Tsiantaris harmonierte beim 6:2 6:4 so gut, als wenn sie schon seit Jahrzehnten zusammenspielen würden.

Die TCM-Damen hatten im Heimspiel gegen München Luitpoldpark III keine Chance. Am Ende hieß es gegen die überraschend starke Aufsteigermannschaft aus der Landeshauptstadt 1:8. Julia Deiml und Diana Staible-Singer waren in Runde eins absolut chancenlos. Allein die Jüngste im Meringer Team Marlene Seidl sicherte dem TCM mit 6:2 6:1 souverän einen Punkt. Am Ende blieb das auch der Ehrenpunkt, denn auch die weiteren drei Einzel, sowie alle Doppel gingen verloren. Während Daniela Mülken und Antonia Seitz kein Land sahen und jeweils beide Sätze deutlich abgaben, kämpfte sich Sabine Huber nach 6:2 4:6 in den Matchtiebreak, hatte dann beim 8:10 aber Pech. Im Doppel wiederholte sie zusammen mit Staible-Singer das Kunststück, doch wieder reichte es im Matchtiebreak nicht. 2:6 6:2 6:10 hieß es am Ende. Auch für Mülken/Deiml wäre im Doppel fast ein Sieg drin gewesen (6:7/5:7). Am kommenden Wochenende gegen Puchheim will man es besser machen.

