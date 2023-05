Mering untermauert Aufstiegsambitionen Ambitionen

Die Herren I des TC Mering gewinnen auch das zweite Saisonspiel deutlich. Für die Männer des TC Friedberg gibt es eine knappe Niederlage.

Die Herren des TC Mering untermauerten ihr Aufstiegsambitionen mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die TCM Frauen holten sich den ersten Erfolg. Weniger gut lief es für den TC Friedberg. Die Männer kassierten zum Saisonauftakt eine knappe Niederlage und auch die Damen unterlagen.

TC Mering Die erste Herrenmannschaft konnte den Schwung mitnehmen und schlug auch den TSV Haunstetten deutlich mit 8:1. Bereits nach der ersten Runde standen die Zeichen auf Sieg, nachdem Neuzugang Ermis Tsiantaris, Manuel Singer und Tim Rajewski nur acht Spiele abgaben und das Team mit 3:0 in Führung brachten. Auch Florian Deiml und Jonas Gerstmayr gaben sich in der Folge keine Blöße und schlugen ihre Gegner deutlich mit 6:3, 6:3 und 6:4, 6:1. Lediglich Florian Schieferdecker hatte mit seinem jungen Gegner zu kämpfen. Nach verlorenem erstem Satz konnte die Nummer drei des TCM den zweiten Satz mit 6:4 zu seinen Gunsten drehen, musste sich aber mit 8:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln konnten die Meringer ihre Stärken ausspielen und gewannen alle drei Doppel in zwei Sätzen.

Nach der klaren Auftaktniederlage war die Erste Damenmannschaft im Heimspiel gegen den TC Puchheim II auf Wiedergutmachung aus. Bei Nieselregen gab Daniela Mülken die Marschrichtung vor und deklassierte ihre Kontrahentin mit 6:1, 6:0. Deutlich schwieriger gestaltete sich das Spiel für Sabine Huber, die nach gewonnenem ersten Satz noch in den Matchtiebreak musste. Anders als letzte Woche hatte sie dieses Mal das Glück auf ihrer Seite und gewann mit 10:6. Carina Umlauf brauchte Zeit, um sich auf die schwierigen Bedingungen einzustellen. Trotz 2:5 Rückstand drehte sie in der Folge den ersten Satz noch zu ihren Gunsten, gab aber den zweiten Satz ab. Im Matchtiebreak siegte sie 10:5. Antonia Seitz, Johanna Neiß und Marlene Seidl bezwangen ihre Gegnerinnen klar. Auch in den Doppeln machte sich der Leistungsunterschied bemerkbar, sowohl Mülken/Seitz als auch Neiß/Umlauf setzten sich in zwei Sätzen durch. Nur Huber und Seidl mussten sich knapp geschlagen geben. Mit dem deutlichen 8:1 konnten die Meringer Damen sich ins Mittelfeld der Tabelle schieben.

Nach einer Auftaktniederlage ging es für das Herren 50 Landesligateam gegen den Titelfavoriten aus Kempten. Hier wurden dem Team die Grenzen aufgezeigt, Oliver Hartung war bei seiner 3:6, 1:6 Niederlage noch der erfolgreichste Meringer Spieler. Auch in den Doppeln war nichts zu holen, Seidl/Beier, Deiml/Seitz und Umlauf/Hartung waren chancenlos und somit ging der Spieltag mit 0:9 verloren.

Tennis: Knappe Niederlage für Friedberger Männer

TC Friedberg Eine knappe Niederlage kassierte die erste Herrenmannschaft des TC Friedberg im ersten Saisonspiel der Landesliga I. Beim STC Oberland stand am Ende eine 4:5-Pleite. In den einzelnen konnten sich nur die beiden Spitzenspieler Dominik Recek und Noah Thurner jeweils in zwei Sätzen durchsetzen. Neuzugang Martin Benes unterlag im Matchtiebreak ebenso wie Tobias Schröder und Dean Thurner . Ivo Minar verlor in zwei Sätzen. Zwar siegten Benes / Minar im Matchtiebreak und die Thurner-Brüder, doch Recek / Schröder unterlagen.

Die Friedberg Damen kassierten im zweiten Spiel der Landesliga II die zweite Niederlage. Gegen den TC Legau hieß es am Ende 4:5. In den Einzeln siegten lediglich Carolin Gründl und Lilli Koch. Die Doppelpunkte holten Laurina Schön/Gründl sowie Xenia Schreiber/Koch.

Die Herren 50 dagegen feierten den ersten Sieg in der Bayernliga beim 7:2-Erfolg gegen den TC Erding. In den Einzeln gewannen Karl-Heinz Ehrwen, Alexandr Köble, Christian Nowak, Jiri Zavadil und Stefan Thurner. Auch alle drei Doppel gingen an den TCF. Für die Herren 30 gab es gegen den TC Geretsried in der Landesliga I eine 2:7-Niederlage. Die Punkte für Friedberg holten Patrik Eberle sowie Eberle/Philip Mousavi Shahabi. (sry-)