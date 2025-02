Mika Bergmiller wird Südbayerischer Meister: Der Jüngste setzt sich durch

Mika Bergmiller vom TC Friedberg hat zum dritten mal hintereinander die südbayerische Meisterschaft gewonnen. Der Achtjährige setzte sich dabei erneut als Jüngster Spieler im Feld der unter Zehnjährigen durch.

Insgesamt 60 Jungen des Jahrgangs 2015/16 traten in Höhenkirchen bei München an, um den südbayerischen Meister der U10 in der Halle zu ermitteln. Gespielt wird dabei auf dem normalen Tennisfeld mit leicht druckreduzierten Bällen. Mika Bergmiller war wie im letzten Jahr wieder an Position eins gesetzt und somit der Favorit. Auf dem Weg ins Finale absolvierte er vier Spiele, die er mit seinen druckvollen Schlägen stets dominierte und mühelos gewann. Im Endspiel stand ihm der gleichaltrige Felix Stocker vom TC Großhesselohe gegenüber. Stocker konnte dem offensiven Spiel von Bergmiller nichts entgegensetzen und so gewann der Friedberger klar mit 4:0 und 4:0. Insgesamt gab der Friedberger in seinen fünf Matches gerade einmal vier Spiele ab - Matchbilanz 40:4 Spiele. (AZ)