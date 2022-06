Nach Zwangspause: Das ist beim Zavadil-Cup des TC Friedberg geboten

Der Zavadil-Cup des TC Friedberg findet nach der Zwangspause wieder statt. Von Sonntag bis Mittwoch zeigt der Tennis-nachwuchs sein Können.

Hochbetrieb herrscht von Sonntag bis Mittwoch auf der Anlage des TC Friedberg, schließlich findet nach zwei Jahren Zwangspause erstmals wieder der Zavadil-Cup statt. Beim Jugendturnier misst sich der Nachwuchs von der U9 bis zur U21. Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder einige Lokalmatadoren.

Insgesamt 130 Nachwuchsspielerinnen- und Nachwuchsspieler aus dem Raum Süddeutschland kämpfen in Friedberg um den Turniersieg bei der mittlerweile 18. Auflage der Veranstaltung. Mit dabei sind auch einige Talente des TC Friedberg. In der weiblichen U11 gehen Viktoria Andreschewski und Lea Krüger an den Start. Luisa Nodlbichler vertritt den TCF in der U14. In der U12 der Buben ist Elias Kammer dabei. In der U14 spielen Maximilian Wirth und Levin Bergmiller. Bergmiller geht als Titelverteidiger ins Rennen. Der setzte sich damals noch in der U10 gegen Eric Müller (Taufkirchen) mit 4:1 und 4:2 im Finale durch. Bei der U16 sind mit Benjamin Kammer und Lasse Bergmiller zwei Friedberger am Start.

Zavadil-Cup: Viele Friedberger bei der U21 am Start

Bei der U21 sind es sogar gleich fünf Spieler des TC Friedberg. Mit Ben Brandl, Samuel Braun und Patrick Link ist ein Trio aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei. Hinzu kommen Jonathan Kammer und Markus Schuster. Insgesamt gehen in dieser Konkurrenz 44 Teilnehmer an den Start. Bei der weiblichen U21 sind dagegen nur zwei Lokalmatadorinnen vertreten: Lilli und Paulina Koch. Hier treten insgesamt 23 Spielerinnen an. Bei den U21-Konkurrenzen gibt es Preisgelder von insgesamt 2000 Euro.

2002 rief Jiri Zavdil das Turnier ins Leben. Damals noch als kleines Jugendturnier. 2003 ging es erstmals um Ranglistenpunkte. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen an den Start. Bei der bislang letzten Auflage im Jahr 2019 waren es rund 200 Starterinnen und Starter.

Gespielt wird von Sonntag bis Mittwoch jeweils ab 9.30 Uhr bis 19 Uhr. Veranstalter Jiri Zavadil freut sich nach zwei Jahren Pause auf das Turnier: „Es sind zwar nicht so viele wie vor Corona, aber es ist schön, dass hier wieder gespielt wird. Hoffentlich hält das Wetter.“ Neben den Tätigkeiten an den Turniertagen standen für die Helferinnen und Helfer des TC Friedberg einige Vorarbeiten an: „Neben dem Herrichten ist vor allem das Organisatorische zeitintensiv, zumal immer wieder Anfragen reinkommen, die wir beantworten müssen.“ Ausgelost wurde am späten Freitagabend (war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.)