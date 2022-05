Starker Auftakt: Meringer Männer siegen zum Saisonstart

Die Tennis-Männer des TC Mering gewinnen ihr Auftaktmatch mit 6:3. Bei den ersatzgeschwächten Damen sticht die Nummer eins heraus.

Die Tennis-Herren I des TC Mering sind mit einem 6:3-Erfolg gegen den TC Gernlinden gut in die neue Saison gestartet. Gleich zu Beginn musste man jedoch einen Schreck verkraften.

Die Nummer zwei Florian Schieferdecker verletzte sich schon beim Einspielen und war in seinem Einzel deshalb ohne Chance. Trotzdem hielt er bis zum Ende durch (0:6, 4:6). Im Doppel musste er dann jedoch vom U15-Spieler Jonas Gerstmayr ersetzt werden. Wieder einmal waren es am Ende die Singer-Brüder Nikolas und Manuel, die den Grundstein für den Meringer Erfolg legten. Beide mussten aber kämpfen und gewannen ihre Einzel jeweils erst nach verlorenem zweiten Satz im Matchtiebreak. Mannschaftsführer Florian Deiml dagegen reichten zwei Sätze zum Sieg. Aber auch er machte es beim 6:4, 7:6 spannend. Im zweiten Satz lag er schon 1:5 hinten, konnte das Match aber am Ende noch drehen. Routinier Andreas Ludwig siegte sicher 6:3, 7:6. Lehrgeld musste Juniorenspieler Benedikt Beier bezahlen. Er verlor deutlich 2:6, 3:6. Damit lag man nach den Einzeln 4:2 vorn und brauchte nur noch einen Punkt aus den Doppeln zum Sieg. Nachdem Beier/Gerstmayr trotz guter Leistung ohne Chance waren und in zwei Sätzen verloren, mussten Deiml/N. Singer das Ruder herumreißen. Und das gelang ihnen. Sie siegten ebenso wie M. Singer/Ludwig erst mit 10:8 im Matchtiebreak. Mit dem knappsten Ergebnis also, das überhaupt möglich ist. Vier gewonnene Matchtiebreaks gaben somit am Ende den Ausschlag. Nächste Woche geht es zum TC Lauterbach. Gleich zum Auftakt bekamen die TCM-Damen in der Südliga 1 einen schweren Gegner vorgesetzt. Der ASV Dachau war vergangenes Jahr abgestiegen und zählt zu den Aufstiegsaspiranten.

Zudem mussten die Meringerinnen einige Ausfälle verkraften. So kamen mit Alexandra Beier und Diana Staible-Singer zwei Spielerinnen aus dem Kader der Damen 40 zum Einsatz. Beide verloren ihre Spiele. Staible-Singer klar mit 1:6, 0:6 und Beier mit 6:4, 2:6, 2:10. Auch U15-Spielerin Marlene Seidl kämpfte bei ihrem Debüt, verlor aber mit 1:6, 6:3, 4:10. Ann-Kathrin Schulz und Johanna Hartung unterlagen in zwei Sätzen. Überragend war wieder einmal Merings Nummer eins Daniela Mülken, die sowohl im Einzel mit 7:5, 6:3, als auch im Doppel an der Seite von Seidl (6:3, 6:1) überzeugte und für die einzigen Punkte sorgte. Staible-Singer/Hartung und Beier/Schulz waren ohne Chance. Nächste Woche hofft man beim Heimspielauftakt gegen den TC Pasing auf die ersten Saisonpunkte.