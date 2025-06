Tennis-Jugendarbeit trägt Früchte: Meringer wird Südbayerischer U12-Vizemeister

Die engagierte Jugendarbeit des TC Mering beginnt sich in diesem Jahr auszuzahlen. Mit Ermis Tsiantaris und seiner Tennisschule Hermes konnte der Verein vor drei Jahren einen engagierten neuen Jugendtrainer gewinnen, dessen Training in dieser Saison Früchte trägt.

Mit dem neuen Südbayerischen Vizemeister der U12, Linus Mensching, kann der TCM nun ein hoffnungsvolles Talent vorweisen. Über den großen Erfolg seines Schützlings am Pfingstwochenende in Haar freute sich Tsiantaris dann auch riesig. „Megastolz“ habe ihn die Leistung von Mensching gemacht, erzählte er nach dem Turnier. Besonders beeindruckt war er, dass das Nachwuchs-Ass völlig unbeeindruckt auftrat und gegen Gegner locker gewann, gegen die er vor einem halben Jahr noch verloren hatte. So siegte Linus im Achtelfinale gegen Maddox Fischer (Aschheim), der an Nummer zwei gesetzt war und auf Rang 16 in Deutschland rangiert, deutlich mit 6:1, 6:1. Danach waren im Viertelfinale Moritz Lichtenstern (TC Augsburg, 6:1, 6:0) und im Halbfinale Leo Schneider (GW Luitpoldpark, 6:4, 6:3) kein Problem für Mensching.

Meringer Nachwuchs-Tennis-Ass Linus Mensching wird Südbayerischer U12-Vizemeister

Auch im Finale beeindruckte der junge Meringer seinen Trainer. Von der Spielanlage her sah er Linus als „den deutlich überlegenen“ Spieler an. Finalgegner Alexander Hehensteiger (Rosenheim) erwies sich am Ende aber als konstanter und machte weniger Fehler. Nach einem 3:6 im ersten Satz war der Meringer nah dran, verlor aber den zweiten Satz unglücklich 6:7 im Tiebreak. Auch die Saisonbilanz von Linus mit derzeit 27:5 Einzelsiegen lässt seinen Trainer hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.

Auch mit dem Verlauf der Punktspielsaison ist Tsiantaris bisher zufrieden. Die insgesamt acht TCM-Teams belegen zur Halbzeit der Saison in ihren Ligen überwiegend vordere Ränge. Besonders erfolgreich sind bisher die U15 II und die U12, die beide ungeschlagen auf dem ersten Platz rangieren. Auf Rang zwei liegen aktuell die Juniorinnen U18. Jeweils den dritten Platz belegen die U10 I, U10 II und die U8 (Midcourt und Kleinfeld). Nur die U15 I in der Südliga 2 bleiben derzeit mit Platz sechs noch unter ihren Möglichkeiten.