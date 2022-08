Trotz Meisterjubel: Meringer Männer dürfen nicht aufsteigen

Plus Vor rund fünf Wochen feierten die Männer des TC Mering noch die Meisterschaft. Mittlerweile ist die Stimmung beim TCM eine andere. Ein Paragraf steckt dahinter.

Groß war der Jubel bei den Tennismännern des TC Mering. Dank eines 7:2-Erfolgs im letzten Spiel der Südliga 1 holte sich der TCM die Meisterschaft. Das wurde ausgiebig gefeiert. Für das Doppel, das den entscheidenden Punkt geholt hatte, gab es von den Mannschaftskameraden die obligatorische Siegerdusche noch auf dem Platz. Abends ging es dann mit einer Aufstiegsfeier weiter. Am Ende machte genau ein Mannschaftspunkt den Unterschied zwischen Platz eins und zwei aus. Doch schon wenige Tage später war die Aufstiegseuphorie verflogen. Was dahintersteckt und wie die Meringer damit umgehen.