Von der großen Tennis-Welt nach Mering: So tickt der neue Trainer

Plus Ermis Tsiantaris spielte in der Jugend international, heute ist er Trainer beim TC Mering. Erstaunlich: Dem 27-Jährigen machte Tennis früher keinen Spaß.

Der Jugendwart des TC Mering hat seine Berufung gefunden, gar keine Frage. "Was für eine schöne Rückhand!", ruft Ermis Tsiantaris einem seiner Schützlinge auf dem Tennisplatz des TCM zu. Ein anderer bekommt zu hören: "Hinten greifen, der Schläger ist ja keine Bratpfanne." Das immer mit einem Lächeln im Gesicht. Dass ihm Tennis früher keinen großen Spaß machte, würde man Ermis Tsiantaris im Leben nicht abkaufen. Und doch war es so. Das lag nicht nur am vielen Stress auf internationalem Parkett.

Tennislehrer Ermis Tsiantaris ist Jugendwart beim TC Mering und dort verantwortlich für rund 50 Jugendliche. Foto: Bill Titze

Bis Tsiantaris im Oktober 2022 in Mering anfing, war es eine lange Reise, im wahrsten Sinne des Wortes. Geboren in Griechenland kam der heute 27-Jährige als Kind nach Deutschland, genauer gesagt nach Kempten. Dort wurde er mit seiner Familie heimisch. "Man kann schon sagen, dass ich ein Allgäuer bin." Dabei stand schon früh Sport im Mittelpunkt. Ob Boxen, Golf oder eben Tennis - gefühlt probierte er alles aus. Aber anders als bei anderen Jugendlichen war von Anfang an klar: Er sollte Profi werden. "Wenn wir schon Geld und Zeit investieren, muss sich das schon rentieren, hat mein Vater immer gesagt."

