Tipp-Kick

26.01.2024

Titelverteidiger entthront: Außenseiter gewinnt Tipp-Kick-Turnier des BC Rinnenthal

Insgesamt gingen beim Tipp-Kick-Turnier des BC Rinnenthal 24 Spieler an den Start.

Plus Bei der zwölften Auflage des Tipp-Kick-Turniers des BC Rinnenthal stehen zwei Außenseiter im Finale. Der Titelverteidiger scheitert knapp. So lief das Turnier.

Bereits zum zwölften mal fand beim BC Rinnenthal das Tipp-Kick-Turnier im Sportheim des BCR statt. Insgesamt waren es 24 Teilnehmende aus Rinnenthal, Friedberg, München und Augsburg. Der Titelverteidiger und Turnierfavorit musste sich in diesem Jahr geschlagen geben.

Den Titel sicherte sich Markus Ableitner. Foto: Christian Blücher

In vier Vorrundengruppen galt es, in der Spielzeit von insgesamt acht Minuten je Partie mit Spieler und Torwart zu verteidigen und sobald der eckige, schwarzweiße Ball auf seiner Farbe liegen blieb, denn Ball durch einen Tipp auf den roten Knopf am Kopf des Spielers im gegnerischen Tor zu versenken. Im Modus jeder-gegen-jeden sicherten sich jeweils die besten vier Spieler jeder Gruppe einen Platz im Achtelfinale.

