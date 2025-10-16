Mering behält die Nerven

Nach einem Unentschieden gegen TSV Straßberg ist der dritten Tischtennismannschaft des TV Mering in der Bezirksklasse C Gruppe 1 ein 6:4-Erfolg über das Team SSV Bobingen IV gelungen. Bereits in den Eingangsdoppeln zeichnete sich ein enges Spiel ab. Ute Wlocka/Erich Brem siegten klar, wohingegen Franz Strobel/Karl Scheuermann im fünften Satz den Ausgleich zulassen mussten. In den darauf folgenden Einzeln konnten Strobl, Brem und Wlocka weiter punkten. Allerdings fanden sowohl Scheuermann, als auch Strobl gegen ihre Gegner kein Rezept, was zum 4:4-Zwischenstand führte. Brem und Wlocka ließen sich davon aber nicht beirren und sicherten mit klaren Siegen das 6:4-Endergebnis für die Meringer.

In der Bezirksklasse A Gruppe 1 gelang Mering I nur ein 5:5 gegen die erste Mannschaft des TSV Merching. Dennoch behalten sie die Tabellenspitze. Voll unter die Räder kamen die Spieler von Mering II in der Bezirksklasse B Gruppe 2 beim neu gebildeten Team Arena Augsburg. Lediglich Franz Strobl konnte sich im fünften Satz einen Ehrenzähler zum 1:9-Endergebnis erkämpfen. Und Mering IV musste sich in der Bezirksklasse D Gruppe 1 bei FSV Wehringen III mit einem knappen 4:6 geschlagen geben.

Die erste Mannschaft der Jugend des TV Mering sicherte sich in der Bezirksklasse B Gruppe 1 beim TSV Königsbrunn mit einem 6:4-Erfolg zwei Punkte. Im Heimspiel gegen den TSV Bobingen hatte sie allerdings mit 3:7 das Nachsehen. (mg)