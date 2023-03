Doppelsieg macht es möglich: Kissing macht Klassenerhalt perfekt

Plus Die Tischtennismänner des Kissinger SC holen gleich zwei Erfolge und bleiben in der Landesliga. Die Zweite bleibt im Aufstiegsrennen dabei.

Zwei enorm wichtige Begegnungen standen für die Landesliga-Tischtennismänner des Kissinger SC an. Mit Siegen über den TSV Aichach und den SC Siegertshofen sicherte sich der Aufsteiger den Klassenerhalt.