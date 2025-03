Friedberg II auch im Derby nicht zu stoppen

Gleich sechs Mal traten die Mannschaften des TTC Friedberg in der vergangenen Woche zu Punktspielen an. Den Auftakt machte die Jugend in der Auswärtspartie beim Kissinger SC. Emmelie Möller, Johannes Heinfeldner und Tizian Korbelar kämpften aufopferungsvoll. Viele Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden. Im entscheidenden letzten Spiel musste sich Korbelar äußerst knapp mit 9:11 im fünften Satz geschlagen geben, so dass das Spiel mit 4:6 verloren ging. Die Punkte für Friedberg holten Korbelar (1), Heinfeldner (2) und die beiden im Doppel. Aktuell belegt das neu formierte Team einen guten Mittelplatz.

Die Herren II empfingen zuhause den SV Ried II. Nach zwei Niederlagen in den Doppeln drehten die Gastgeber den Spieß um. Holger Prendke, Roman Scheller, Klaus Ruoff und Frank Gruber stellten mit klaren Einzelsiegen auf 4:2. Im zweiten Durchgang musste sich lediglich Prendke geschlagen geben, so dass der TTC einen sicheren 7:3-Sieg einfuhr. Die Meisterschaft dürfte den weiter ungeschlagenen Herren II kaum mehr zu nehmen sein.

Licht und Schatten gab es bei der sechsten Mannschaft. Im Spitzenspiel gegen FC Affing III ging die Mannschaft mit 1:9 unter. Holger Grünaug holte den Ehrenpunkt. Im darauffolgenden Spiel gegen DJK Pfersee III ließen Andreas Steiner, Leonhard Bily, Christian Wamser und Grünaug nichts anbrennen. Das Resultat von 10:0 bei nur drei verlorenen Sätzen spricht eine klare Sprache. In der Tabellenspitze bleibt es im weiterhin spannend. (ks)

Weitere Ergebnisse: TTC Friedberg III - Polizei SV Königsbrunn 3:7, TTC Friedberg V - FC Haunstetten II 2:8.