Kissing hat Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand

Einen Tag vor dem wichtigen Spiel gegen die DJK Seifriedsberg hat die Tischtennis-Herren des Kissinger SC die Hiobsbotschaft erreicht, dass die Nummer zwei, Patrick Kienle, nicht würde spielen können. Dies minderte die Erfolgschancen im Landesliga-Kellerduell, doch in den Doppeln konnten Koslowsky/Lindenmayer souverän punkten, während Beer/Hoksch knapp 2:3 unterlagen. Im vorderen Paarkreuz holten dann weder Max Koslowsky noch Fabian Lindenmayer einen Punkt. Dafür machte Max Beer zwei Zähler und auch der großartig aufspielende Ersatzmann David Hoksch errang einen Einzelpunkt. Schlussendlich reichte es aber nicht für die Kissinger. Der Kontrahent aus dem Allgäu siegte 6:4. In der Tabelle der West-Süd-West-Staffel ist der KSC nun auf Abstiegsplatz neun (11:23 Punkte) abgerutscht und hat es nicht mehr selbst in der Hand, den Relegationsplatz zu erreichen. Voraussetzung dafür wäre auf jeden Fall ein Sieg im letzten Saisonspiel, zu dem Kissing am Samstag um 13.30 Uhr den TSV Rain in der Mehrzweckhalle empfängt.

Eine wahre Wundertüte ist der Post SV Augsburg VIII in der Bezirksklasse B, Gruppe 2. Die Fünfte der KSC-TT-Abteilung musste nach nur zwei Einzelpunkten von Uli Steininger den Gastgebern zum 8:2 gratulieren. Kissing V bleibt zwar mit 21:11 Punkten auf Tabellenplatz zwei, doch der Vorsprung auf die Verfolger schmolz auf zwei Punkte.

Die Herren VI bekamen es ebenfalls mit dem Post SV, diesmal mit der neunten Mannschaft, zu tun. Mit zwei Doppelpunkten von Felgenhauer/Braitmayer und Kröner/Pluschke gelang ein prima Start. In der ersten Einzelrunde siegten Jörg Felgenhauer und Piotr Kröner während Christoph Braitmayer und Christian Pluschke unterlagen. Auch in der Durchgang zwei wurden die Punkte geteilt; Braitmayer und Kröner sicherten den verdienten 6:4-Sieg. Mit 16:16 Punkten hat die Sechste in der Bezirksklasse C, Gruppe 2, tabellarisch keinerlei Sorgen.

Gegen die starke Mannschaft des Post SV Augsburg III hatte die Kissinger Jugend nichts zu bestellen. Trotz toller Spiele gelang kein Punkt und so musste der KSC-Nachwuchs den Gästen zum 10:0 gratulieren In der Bezirksklasse C, Gruppe 1, fiel das Team mit 4:6 Punkten auf Rang sechs. (hj)