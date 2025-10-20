Kissinger Aufsteiger mischen die Liga auf

Eine klare Angelegenheit war für die Herren des Kissinger SC das Spiel gegen den TSV Königsbrunn II. In den Eingangsdoppeln wurden zwar die Punkte geteilt (Sieg Koslowsky/Kienle) aber in den Einzeln gaben sich Max Koslowsky, Patrick Kienle, Fabian Lindenmayer und Daniel Oswald keine Blöße und siegten deutlich mit 9:1. Mit 8:0 Punkten bleibt das Team in der BOL weiter ganz vorne mit dabei.

Gleich zwei Partien hatte die „Zweite“ zu bestreiten. Zuerst war man Gast bei der TSG Hochzoll II. In den Eingangsdoppeln wurden die Punkte geteilt (Sieg von Gräbner/Hoksch). Doch dann lief der KSC-Express heiß: Daniel Oswald (2), Thomas Gräbner (2), David Hoksch und Daniel Weiser (2) machten den klaren 8:2-Sieg perfekt.

Tags darauf empfing das Team den Post SV Augsburg III. Diesmal konnten Oswald/Weiser und Gräbner/Hoksch ihre Doppel gewinnen, In den Einzeln gewannen Oswald (2), Hoksch, und Weiser (2) für die notwendigen Punkte zum tollen 7:3-Erfolg. Als Aufsteiger rangieren die Herren II mit 9:3 Punkten bemerkenswert auf Rang zwei der BOL-Tabelle. Ziel bleibt dennoch der Klassenerhalt ist - allein deshalb weil von zwölf Mannschaften fünf direkt absteigen.

Die Herren III traten mit Andreas Riemer, Jens Lippenberger sowie den beiden Ersatzspielern Christoph Braitmayer und Jörg Felgenhauer beim TTC Langweid II an. Gegen die starken Gastgeber hatten die Kissinger nichts zu bestellen und mussten eine 0:10-Schlappe hinnehmen. Trotzdem bleibt das Team mit 2:6 Punkten in der Bezirksliga, Gruppe 2, auf dem Relegationsplatz acht.

Die Herren IV traten beim Post SV Augsburg VII an. Nach den Doppeln lagen sie 0:2 zurück, doch Jochen Heinrich, Gerald Spengler und Ersatzmann Horst Geisler stellten auf 3:2, ehe Hans Albrecht den Ausgleich zulassen musste. In der zweiten Einzelrunde holten Spengler und Geisler die notwendigen Punkte zum leistungsgerechten 5:5.

Ebenfalls mit einem 5:5 holten die Herren VI ihren ersten Punkt in der laufenden Saison. In einem ausgeglichenen Spiel gegen den FC Haunstetten II erkämpften Felgenhauer/M. Lindner im Doppel sowie Jörg Felgenhauer (2), Michael Oberüber und Christian Pluschke die notwendigen Zähler. Damit schob sich das Team mit 1:5 Punkten auf Rang sieben der Bezirksklasse C, Gruppe 2.

Die Jugend I empfing den TSV Bobingen in der MZH. Leonie Gräbner, Linus Liu und Luis Liu holten jeweils einen Einzelpunkt bei der 3:7-Niederlage. (hj)