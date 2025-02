Kissinger SC: Eine fast perfekte Woche

Bei insgesamt sieben Begegnungen konnten die Tischtennis-Mannschaften des Kissinger SC sechs Siege einfahren. Die Herren mussten allerdings erneut einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.

Im wichtigen Spiel der Ersten beim VfL Günzburg fehlte krankheitsbedingt die Nummer eins des KSC, Max Koslowsky, was die Erfolgsaussichten ziemlich reduzierte. Bereits in den Doppeln unterlagen Kienle/Lindenmayer und Beer/Gräbner und auch die erste Einzelrunde ging komplett an die Gastgeber. In der zweiten Einzelrunde sorgten Fabian Lindenmayer und Thomas Gräbner nur noch für Ergebniskosmetik. Mit dieser 2:8-Niederlage rutscht das Team in der Landesliga West-Süd-West auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Gleich zwei Begegnungen hatten die Herren II in der Bezirksliga Süd zu bestreiten. Zuerst ging‘s zum Post SV Augsburg IV, wo in den Eingangsdoppeln von Oswald/Weiser und Fuchs/Lippenberger eine 2:0-Führung erspielt wurde. In den Einzeln punkteten Daniel Oswald (2), Jens Lippenberger und Daniel Weiser zum umjubelten 6:4-Sieg. Gleich am nächsten Tag machte der SSV Anhausen seine Aufwartung in der Kissinger Mehrzweckhalle. Auch in diesem Spiel konnten beide Doppel (Oswald/Weiser und Fuchs/Schneider) gewonnen werden. Oswald, Weiser und Florian Schneider stellten auf 5:2, doch in der zweiten Einzelrunde spielten die Gäste auf und holten drei Punkte. Daniel Weiser war es vorbehalten, mit seinem zweiten Punkt den knappen 6:4-Sieg fix zu machen. Die Herren II verteidigten mit diesen Erfolgen die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd (21:3 Punkte) und sind weiter auf Aufstiegskurs.

Einen klaren 8:2-Sieg erspielten die Herren III gegen den TSV Firnhaberau II. Lippenberger/Riemer holten einen Doppelpunkt während sich Hoksch/Kranzfelder knapp im fünften Satz geschlagen geben mussten. Die beiden Einzelrunden waren aber klare Angelegenheiten für die Kissinger. David Hoksch (2), Jens Lippenberger, Andreas Riemer (2) und Korbinian Kranzfelder (2) machten den Kantersieg klar und behielten die Tabellenführung in der Bezirksklasse A, Gruppe 1 (23:3 Punkte).

Die Herren IV überzeugten mit einem 9:1-Sieg beim TSV Gersthofen III. Heinrich/Pemsl und Spengler/Albrecht siegen in den Doppeln und die Einzelpunkte kamen von Jochen Heinrich, Gerald Spengler (2), Peter Pemsl (2) und Hans Albrecht (2). Mit 14:12 Punkten liegt das Team weiter auf Rang fünf in der Bezirksklasse A, Gruppe 2.

Mit zwei tollen Siegen entledigten sich die Herren VI aller Abstiegssorgen. Zuerst war der TSV Königsbrunn VIII zu Gast. Braitmayer/Weber holten einen Doppelpunkt während Kröner/Pluschke unterlagen. Christoph Braitmayer, Piotr Kröner und Sascha Weber stellten in der ersten Einzelrunde auf 4:2 und im zweiten Durchgang holten Braitmayer und Kröner die notwendigen Punkte zum umjubelten 6:4-Sieg. Im zweiten Spiel bei Tabellenschlusslicht TSV Merching II landeten Jörg Felgenhauer, Christoph Braitmayer, Piotr Kröner und Marina Lindner einen nie gefährdeten 9:1-Erfolg. Mit 14:14 Punkten liegt das Team inzwischen auf Rang fünf der Bezirksklasse C, Gruppe 1 und hat neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. (hj)